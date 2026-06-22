Astrónomos descubren una “superTierra” que podría tener océanos más grandes que los de nuestro planeta

Marta Egea 22 JUN 2026 - 06:45h.

Esta “superTierra” podría estar cubierta casi por completo por enormes océanos mucho más profundos que los terrestres

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MadridLa búsqueda de mundos parecidos a la Tierra acaba de sumar un nuevo candidato tan fascinante como extraño. Un grupo internacional de astrónomos ha vuelto a poner el foco sobre TOI-1452 b, una llamada “superTierra” situada a unos 100 años luz de nuestro planeta y que podría estar cubierta casi por completo por agua. Los investigadores piensan que este exoplaneta podría albergar océanos gigantescos mucho más profundos que los terrestres, hasta el punto de convertirse en lo que la ciencia denomina un auténtico “mundo oceánico”.

La idea resulta tan espectacular como difícil de imaginar. Mientras que los océanos de la Tierra representan menos del 1% de la masa del planeta, algunos modelos sugieren que TOI-1452 b podría contener enormes cantidades de agua repartidas en océanos globales capaces de alcanzar cientos o miles de kilómetros de profundidad.

A qué se denomina “superTierra”

En astronomía, una superTierra no quiere decir que sea un planeta idéntico al nuestro. El término se utiliza para describir exoplanetas más grandes que la Tierra, pero más pequeños que gigantes gaseosos como Neptuno.

TOI-1452 b encajaría perfectamente en esta categoría. Según las estimaciones actuales tiene un diámetro aproximadamente un 70% mayor que el terrestre y una masa varias veces superior a la de nuestro planeta. De todos modos, sigue siendo un mundo relativamente pequeño en comparación con los gigantes gaseosos del sistema solar.

Lo que es realmente interesante es su densidad. Los cálculos realizados por los astrónomos sugieren que el planeta es menos denso de lo esperado para un cuerpo completamente rocoso. Eso ha llevado a pensar que una parte muy importante de su composición podría ser agua.

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Un planeta cubierto de océanos

Las simulaciones realizadas por los científicos indican que TOI-1452 b podría contener enormes capas de agua líquida, océanos globales y posiblemente una atmósfera rica en vapor de agua. En algunos modelos, el agua podría representar hasta el 30% de la masa total del planeta. Para que nos hagamos una idea, en nuestro planeta, el agua representa menos del 1% de su masa (aunque cubra aproximadamente un 71% de la superficie) y gran parte de la superficie terrestre sigue siendo continental.

En cambio, en TOI-1452 b, los investigadores piensan que podría no existir tierra firme tal y como la conocemos. Eso convertiría al exoplaneta en un auténtico “mundo acuático”, con océanos gigantescos cubriendo prácticamente toda su superficie.

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Este planeta fue detectado gracias al satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA, dedicado a localizar exoplanetas mediante el método del tránsito. Este sistema consiste en observar pequeñas disminuciones de brillo en una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella desde nuestra perspectiva.

Posteriormente, telescopios terrestres y observaciones adicionales permitieron confirmar la existencia del planeta, calcular su tamaño, estimar su masa y analizar algunas propiedades orbitales. El hallazgo llamó rápidamente la atención porque TOI-1452 b se encuentra relativamente cerca en términos astronómicos y porque sus características encajan bastante bien con la hipótesis de un planeta oceánico.

Otro detalle esencial es que TOI-1452 b orbita dentro o cerca de la llamada zona habitable de su sistema estelar. Esta región está definida como el área alrededor de una estrella donde podrían darse temperaturas compatibles con agua líquida en superficie. Eso no quiere decir que automáticamente exista vida, pero sí que convierte al planeta en un objetivo especialmente interesante para futuras investigaciones.

Los científicos consideran que donde hay agua líquida existe potencial para procesos químicos complejos y, al menos teóricamente, posibilidades relacionadas con la habitabilidad. Es por eso que este tipo de mundos están despertando la curiosidad de los astrónomos. Los astrónomos insisten en que no tiene por qué haber vida, en caso de haberla sería microscópica, marina y muy distinta de cualquier ecosistema terrestre conocido. Todavía son todo especulaciones.

¿Cómo serían esos océanos gigantes?

Si TOI-1452 b es realmente un mundo oceánico, sus mares serían muy diferentes a cualquier paisaje conocido en la Tierra. Los científicos piensan que podrían extenderse por prácticamente toda la superficie del planeta, sin continentes visibles ni grandes masas de tierra emergida. Además, debido al enorme tamaño del exoplaneta, estos océanos podrían alcanzar profundidades de cientos de kilómetros, muy superiores a los aproximadamente 11 kilómetros de la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos terrestres.

Esta inmensa cantidad de agua generaría condiciones extremas en las capas inferiores. La presión sería tan alta que parte del agua podría transformarse en formas exóticas de hielo de alta densidad, algo completamente distinto al hielo que conocemos en la Tierra. Los investigadores también creen que el clima de un planeta así podría ser muy estable gracias a la enorme capacidad de los océanos para almacenar calor, aunque todavía se desconoce si existirían corrientes marinas, tormentas gigantescas o una atmósfera rica en vapor de agua cubriendo permanentemente el planeta.