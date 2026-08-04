Carlos Plá Valencia, 04 AGO 2026 - 05:30h.

El ayuntamiento ha encargado un estudio de espacios de sombra en el que se analizarán plazas y calles de la ciudad para detectar los emplazamientos que sufren un mayor impacto solar

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El Ayuntamiento de Valencia ha instalado los primeros toldos en las plazas de España y de América como prueba piloto del futuro plan de sombras puesto en marcha por el consistorio para determinar las mejores soluciones estructurales para generar espacios de sombra en las plazas del centro y todos los barrios de la ciudad. Este proyecto forma parte de la estrategia municipal de incorporar elementos de protección climática en los futuros desarrollos urbanos, para combatir las cada vez más persistentes olas de calor en verano.

Para ello, los servicios municipales han encargado recientemente un estudio de espacios de sombra en el que se analizarán plazas y calles de la ciudad para detectar los emplazamientos que sufren un mayor impacto solar.

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El estudio propondrá las soluciones técnicas más adecuadas, valorará su coste —instalación, montaje y desmontaje, almacenamiento y limpieza— y elaborará directrices para una futura ordenanza municipal, de modo que el despliegue posterior cuente con un marco técnico y normativo homogéneo. “Ponemos dos nuevas zonas de sombra en la plaza de Espanya y en la plaza de Amèrica como primer paso de un proyecto mucho más ambicioso que nos permitirá determinar la mejor solución para generar zonas de sombra en todas las plazas de nuestra ciudad”, asegura el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

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Respuesta a las altas temperaturas

Los toldos de las plazas de España y América responden a una reflexión más amplia sobre la necesidad de que todos los proyectos urbanos de la ciudad incorporen elementos de diseño como una respuesta estructural a las altas temperaturas y al estrés climático, y no como una solución puntual.

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En esa línea, el equipo de gobierno aplica ya tres parámetros en sus intervenciones en el espacio público: reducir la contaminación acústica y atmosférica —con soluciones como el asfaltado fonoabsorbente, que rebaja en torno a diez decibelios el ruido y cerca de un 20 % las emisiones de CO₂—; ganar zonas de sombra mediante la plantación de arbolado de gran porte y la ampliación de zonas verdes; y mejorar los parques infantiles y la accesibilidad como criterio transversal de todos los proyectos.

Proyectos como el de la futura reurbanización de la plaza de Sant Agustí aumentarán la vegetación para generar zonas de sombra con la plantación de 69 nuevos árboles y la instalación de más de 300 m2 de pérgolas de protección solar.

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A ello se suma el trabajo de la Concejalía y el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines en la redacción de otros proyectos de zonas de sombra, procedentes de los presupuestos participativos de 2025-2026, para proteger del calor las áreas de juegos infantiles en parques de distintos barrios.

Estas actuaciones, que prevén cubrir con lonas los espacios de juego de al menos cinco distritos, incluyen emplazamientos como la plaza de José María Giménez Fayos, en Benicalap, y otras intervenciones en Patraix, Nou Moles —con la plaza de Roma—, Benimaclet o la plaza del Professor López-Ibor, en Campanar, además de toldos en los patios de varios colegios.