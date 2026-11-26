Marta Egea 26 NOV 2026 - 06:15h.

La estrella más brillante del cielo nocturno no es la Estrella Polar, sino Sirio, situada en la constelación del Can Mayor

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MadridLa Estrella Polar durante siglos ha servido como referencia para orientarse en el hemisferio norte, aparece en manuales de navegación, en relatos de viajeros y en explicaciones básicas de astronomía. Por eso, muchas personas asumen algo que puede parecernos lógico: si es tan importante, debe ser la estrella más brillante del cielo. Pero no lo es. Ni siquiera es una de las primeras de la lista.

Polaris, conocida como Estrella Polar o Estrella del Norte, no es la estrella más brillante del cielo, pero sí suele ser relativamente fácil de localizar incluso en ciudad. Lo que la hace especial no es su brillo, sino su posición: se encuentra muy cerca del polo norte celeste, el punto alrededor del cual parecen girar las estrellas durante la noche.

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La estrella que realmente domina el cielo nocturno es Sirio situada en la constelación del Can Mayor. Es la estrella más brillante vista desde la Tierra, si no se cuenta el Sol.

¿Por qué la Estrella Polar parece tan importante?

La importancia de Polaris no tiene que ver con que deslumbre, sino con que está casi alineada con el eje de rotación de la Tierra. Si se prolongara imaginariamente ese eje hacia el norte, apuntaría muy cerca de ella. Por eso, mientras el planeta gira, la mayoría de las estrellas parecen salir, moverse por el cielo y ponerse; Polaris, sin embargo, permanece prácticamente fija en el mismo punto.

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Desde España, si localizamos Polaris y trazamos una línea imaginaria desde ella hasta el horizonte, estaremos mirando hacia el norte. Además, su altura sobre el horizonte coincide aproximadamente con la latitud del lugar de observación. No hace falta ser navegante para poder comprobarlo: en la península Ibérica se ve a media altura hacia el norte, no pegada al horizonte ni justo sobre la cabeza.

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Brillo aparente no es lo mismo que importancia

La confusión nace, en parte, de mezclar dos ideas: una estrella puede ser importante para orientarnos y, al mismo tiempo, no ser especialmente brillante. En astronomía, el brillo que vemos desde la Tierra se llama magnitud aparente. Cuanto más bajo es el número, más brillante parece el objeto. Incluso puede ser negativo en los astros más luminosos.

Polaris tiene una magnitud aproximada de 2,0, mientras que Sirio, la estrella más brillante del cielo, tiene una magnitud cercana a -1,5, unas 25 veces más brillante que Polaris. Sin embargo, Polaris es más fácil de localizar que Sirio.

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Sirio: la estrella más brillante

Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno terrestre. Pertenece a la constelación del Can Mayor y se conoce también como la “estrella del perro”, porque forma parte de esa figura celeste asociada tradicionalmente al cazador Orión. Sirio es el punto estelar más brillante del cielo y que su resplandor se debe en parte a su relativa cercanía a la Tierra.

Sirio se encuentra a unos 8,6 años luz, una distancia muy pequeña en términos astronómicos. No es la estrella más luminosa del universo ni mucho menos, pero está lo bastante cerca y es lo suficientemente brillante como para imponerse visualmente sobre el resto de estrellas. La NASA también matiza que Sirio no es la estrella más luminosa conocida, sino la más brillante en nuestro cielo porque está relativamente cerca.

A simple vista, Sirio suele llamar la atención por su brillo intenso y, cuando está baja sobre el horizonte, puede parecer que parpadea en colores. No es que la estrella cambie de color de forma real, la atmósfera terrestre es la que distorsiona su luz, sobre todo cuando atraviesa más aire cerca del horizonte.

El truco para encontrar Sirio: primero buscar Orión

La buena noticia es que encontrar Sirio es bastante sencillo si el cielo está despejado. El truco consiste en localizar primero el cinturón de Orión, una de las tres alineaciones de estrellas más reconocibles del cielo. Son tres estrellas brillantes colocadas casi en línea recta: Alnitak, Alnilam y Mintaka. Desde el hemisferio norte, si prolongamos esa línea hacia abajo y hacia la izquierda en las noches de invierno, llegamos a Sirio.

El cinturón de Orión apunta hacia Sirio, en la constelación del Can Mayor. Por eso Orión funciona como una especie de flecha natural. Primero se buscan las tres estrellas alineadas; después seguimos su dirección hasta encontrar un punto extremadamente brillante. Ese punto es Sirio.

Desde España, el mejor momento para verla suele ser durante los meses de invierno y comienzos de primavera, cuando Orión y Can Mayor son visibles durante buena parte de la noche. Sirio aparece hacia el sureste al anochecer en determinadas fechas, gana altura y después avanza hacia el sur. Cuanto más alta esté, menos va a parpadear y más estable se verá su brillo.

Cómo encontrar la Estrella Polar

Aunque no sea la más brillante, Polaris también puede localizarse con un método sencillo. La forma clásica es usar la Osa Mayor. Hay que encontrar el “carro” formado por siete estrellas y fijarse en las dos del extremo, conocidas como estrellas indicadoras Si prolongamos unas cinco veces la distancia entre ellas, llegamos a Polaris.

Una vez encontrada, veremos que no destaca tanto como se espera. Puede parecer una estrella más, relativamente discreta. Pero si se observa durante un rato, se puede comprobar que el resto de estrellas gira alrededor de ella.