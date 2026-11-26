Puri Ruiz 26 NOV 2026 - 06:00h.

Toda la infancia y adolescencia de la líder de la formación morada transitó en barrios de fuera de la M30, pero sus padres nacieron en el mismo pueblecito de la Sierra de Gredos

De su etapa universitaria a su carrera política: los estudios de Irene Montero y cuánto cobra actualmente

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Los mítines se suceden estos días en distintos puntos del país por parte de todos los líderes que aspiran a gobernarlo. Los políticos suelen viajar a aquellos puntos en los que consideran que tienen más posibilidades de obtener apoyo; por eso, y al margen de los actos compartidos con Gabriel Rufián, Irene Montero está concentrando sus energías en Madrid, el lugar en el que la líder de Podemos tiene más seguidores y, también, donde se encuentran sus orígenes.

Los dos barrios de extrarradio en los que Irene se ha criado

Madrileña de pro, Irene se crio en La Elipa, en el distrito de Ciudad Lineal; sin embargo, se puede decir que gran parte de sus recuerdos de infancia transcurrieron en Moratalaz, ya que iba a Siglo XXI, la escuela en la que estudió toda la primaria y la secundaria obligatoria, hasta los 16 años. Siglo XXI era una iniciativa de las familias de la zona que, en plena dictadura y sin opción a la escolarización de los más de 1.000 niños que vivían entonces en el barrio, decidieron montar una cooperativa.

Tanto Moratalaz como La Elipa son barrios de corte obrero, en los cuales se asentaban numerosas familias procedentes en su mayor parte de otros puntos del país: son zonas ligadas al crecimiento de la capital, que vivió un aumento exponencial de su población debido a la migración de los españoles a Madrid en las décadas de los 60 y 70. Tanto uno como el otro mantienen esa esencia de barrio, casi de pueblo, que poco o nada tienen que ver con el centro de la ciudad, ocupado por las franquicias y los turistas.

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Además de estas zonas, Irene ha comentado en alguna entrevista que tenía muchas amistades en Vallecas. Ciudad Lineal, Moratalaz y Vallecas están conectados entre sí, y quedan al este de la M30. Pero, además de Madrid, hay un pequeño pueblo de Ávila del que Montero guarda grandes recuerdos: se trata de Tormellas.

Tormellas, el pueblecito de 35 habitantes en el que Irene pasaba los veranos

Al suroeste de Ávila, en plena Sierra de Gredos, se encuentra Tormellas, un pequeño pueblo que, según el censo de 2025, solo contaba con 35 habitantes. Sin embargo, cuando Montero era pequeña pasaba allí los veranos, ya que es el lugar donde nacieron sus padres, Adoración y Clemente.

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Como los padres de Irene trabajaban todo el verano o parte de él (su madre era profesora de Infantil y su padre trabajaba como operario de mudanzas), lo habitual era que pasara todo el mes de julio con sus abuelos. “Quien se ocupaba eran mi abuela, mi tía y mi tío”, explicaba a ‘Hora 25’. Su familia era creyente y practicante, y la propia líder de la formación política explicaba que llegó a ser monaguilla de la iglesia del pueblo.

En Tormellas, que empezó a vivir una progresiva despoblación desde los años 50 hasta nuestros días, es precisamente la iglesia de la Asunción uno de los pocos edificios relevantes que quedan en pie. También tiene una piscina natural, la Charca de los Mozos, en la Garganta de los Caballeros, afluente del Tormes. Este tipo de piscinas naturales son muy frecuentes en la zona, y se convierten en uno de los lugares más frecuentados por niños y mayores en verano.