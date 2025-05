Durante el festival, Robert De Niro fue honrado con la Palma de Oro Honorífica, y DiCaprio tuvo el honor de entregarle el galardón

En la 78ª edición del Festival de Cannes, una imagen tomada tras los focos y los flashes ha hecho historia: Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino y Robert De Niro posando juntos, una fotografía que encapsula décadas de historia cinematográfica entre estos iconos del cine.

La instantánea, llevada a cabo por el fotógrafo Jr y en blanco y negro muestra a DiCaprio y Tarantino sonriendo y mirando directamente a la cámara, mientras De Niro, en un gesto espontáneo, dirige su mirada hacia ellos desde una posición inferior.

Esta composición ha sido interpretada por muchos como una representación simbólica del legado y la admiración entre estos legendarios actores. Compartida en redes sociales, los usuarios no han tardado en reaccionar, entre otros rostros el mismo David Beckham.

Un homenaje y su relación

Durante el festival, Robert De Niro fue honrado con la Palma de Oro Honorífica, reconociendo su extensa y destacada carrera en el cine. DiCaprio tuvo el honor de entregarle el galardón, un momento en el que homenajeaba no solo "a uno de los más grandes actores de la historia, sino al actor".

DiCaprio ha expresado en múltiples ocasiones que De Niro ha sido como una figura paterna en su vida profesional, remarcado la influencia que tuvo en su decisión de convertirse en actor.

La relación profesional entre DiCaprio y De Niro se remonta a la película 'Vida de este chico' (1993), donde compartieron pantalla por primera vez. Desde entonces, ambos han trabajado con el director Martin Scorsese en múltiples ocasiones, aunque 'Los asesinos de la luna' (2023) marcó la primera vez que los tres colaboraron juntos en un largometraje.

Quentin Tarantino, por su parte, ha trabajado estrechamente con DiCaprio en 'Django Unchained' (2012) y 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019). Por su parte, Tarantino y De Niro no han compartido pantalla, pero sí han trabajado juntos en 'Jackie Brown', película dirigida por Tarantino y en la que aparece el actor de 'El Padrino'. Su mutua admiración es evidente y ha sido expresada en diversas entrevistas y apariciones públicas, como la de ahora.