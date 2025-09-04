Alberto Rosa 04 SEP 2025 - 18:56h.

El cantante de la banda británica ha protagonizado un incómodo momento durante su concierto en Londres

La banda británica Coldplay sigue inmersa en su gira Music of the Spheres, con la que cerró 10 conciertos en el estadio Wembley de Londres. En todos los conciertos de este tour, Chris Martin aprovecha en un momento de la actuación para hacer subir al escenario a algún afortunado del público. En la actuación del domingo 31 de agosto se hizo viral la presencia de dos fans que venían desde Israel.

El cantante subió a dos jóvenes al escenario cuando les preguntó, micro en mano, de dónde venían. “De Israel, vale, bien”, afirmaba el cantante, provocando los abucheos del público.

Martin trató de calmar la situación con un mensaje. “Vale, escuchad. Estoy muy agradecido de que estén aquí como seres humanos. Las tratamos como iguales en la Tierra, sin importar de dónde vienen. Gracias por estar aquí, estamos agradecidos. Y gracias por ser cariñosas y amables”, dijo Martin.

“Aunque quizá resulte polémico, también quiero darle la bienvenida a la gente de Palestina. Creo que somos todos igualmente humanos”, añadió el cantante como gesto al pueblo palestino.

“Gracias por estar aquí”, concluyó el vocalista de la banda, dirigiéndose de nuevo a las dos chicas que subieron al escenario. Aunque el cantante de la banda británica trató de calmar la situación y alejarse de polémica, sus palabras generaron diversas reacciones entre el público y los usuarios de las redes sociales.

Miembros de la comunidad judía sintieron que Martin había avergonzado a las fans frente a miles de personas. Otros usuarios criticaron que hablara de Palestina al subir a dos personas de Israel.

Algunos incluso señalaron que debería haber mencionado a los rehenes israelíes que todavía tiene retenidos Hamás. Pero Martin también recibió criticas por todo lo contrario.

Algunos usuarios consideraron que fue demasiado neutral porque aseguran que “no hay igualdad de derechos porque ningún palestino puede viajar al extranjero a ver un concierto”. Sin embargo, una parte importante del público aplaude las palabras de Chris Martin y consideran que el gesto es valiente, ya que no es habitual que estrellas del pop se posicionen ante este tipo de conflictos.