'Cangrejos Albinos', nominado a los Premios iVoox 2025 en la categoría de 'Actualidad y Sociedad'

'Cangrejos Albinos' ha sido nominado en la categoría Actualidad y Sociedad de la 8ª edición de los Premios iVoox, una de las principales referencias del podcast en español

La candidatura es un reconocimiento al formato de los Centros Turísticos y Mediaset España que une arte, territorio y conversación desde Jameos del Agua

Compartir







Cangrejos Albinos ha sido nominado a los Premios iVoox 2025 en la categoría de 'Actualidad y Sociedad' en la 8ª edición de estos galardones. La candidatura es un reconocimiento al formato de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CATC) y Mediaset España que une arte, territorio y conversación desde los Jameos del Agua y que se puede ver en la plataforma Mediaset Infinity.

Estos premios están considerados una de las principales referencias del podcast en español, reconocen cada año los proyectos más destacados a través de la votación popular de la audiencia.

Los Premios iVoox 2025

Los ganadores se determinarán por votación popular entre 14 categorías temáticas. Los proyectos más votados obtendrán un distintivo oficial, promoción destacada en la plataforma y visibilidad durante un año.

El consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, valora “muy positivamente el éxito de una propuesta que se ha convertido en un espacio de reflexión y diálogo imprescindible en los tiempos convulsos que estamos viviendo”. Además,anima al público a apoyar una iniciativa “que vincula patrimonio, cultura y pensamiento desde un enclave único en el mundo como es Jameos del Agua”.

La votación se realiza desde la web de premios.ivoox.com hasta el próximo 3 de noviembre. ¡Vota por 'Cangrejos Albinos'!

Un proyecto cultural desde Lanzarote con la colaboración de Mediaset España

Cangrejos Albinos es un ciclo de entrevistas públicas ideado para fomentar la conversación pausada y la reflexión social en un contexto único: Jameos del Agua.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El ciclo toma su nombre precisamente de esta criatura: los menudos “cangrejos albinos” encarnan la idea de lo oculto, de lo que sobrevive en silencio bajo la superficie. Con ese mismo espíritu, el proyecto propone detenerse a escuchar —con calma y sin artificios— las voces de quienes han dejado huella en su ámbito profesional y en la sociedad.

Conducido por la periodista Ángeles Blanco, cada episodio busca explorar un territorio humano distinto —la superación, la creación, la comunicación y la emoción—, cuatro dimensiones complementarias que, reunidas, dibujan un mismo paisaje: el de la experiencia y la introspección compartida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuatro encuentros en torno a la palabra

La escritora y divulgadora Elsa Punset será la encargada de poner el broche de la primera edición de Cangrejos Albinos con su charla

'Educar las emociones'. La cita será el próximo 25 de octubre, en el Auditorio de los Jameos del Agua.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Antes que Elsa Punset pasaron por el programa de Cangrejos Albinos este año 2025 la nadadora Gemma Mengual, el chef Ángel León y el periodista Iñaki Gabilondo. Todas estas charlas se pueden disfrutar en la plataforma Mediaset Infinity.