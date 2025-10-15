El comunicado íntegro sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Ruth Méndez 15 OCT 2025 - 15:48h.

El grupo ha publicado un vídeo en el local de ensayo con un texto sobre el regreso de Amaia

Las reacciones al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: de la emoción a las críticas

Las pistas eran claras. La banda donostiarra ya había eliminado el 'post' en el que informaban de la separación de Leire Martínez, había publicado una foto en blanco y cambiaba su biografía por el siguiente mensaje: "Solo juntos tiene sentido".

Lo que durante estos últimos 12 meses ha sido un rumor, una esperanza y un casi imposible para los fans, ahora se ha convertido en realidad. Este anuncio marca uno de los momentos más sonados de la música española.

La noticia llega después de meses de especulaciones, filtraciones y un silencio que parecía interminable. Según han confirmado, Amaia y los miembros del grupo -Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde- ya han trabajado en nuevas canciones y preparan una gira que comenzará en 2026.

Rumores y declaraciones

En este sentido, la vuelta de Amaia se produce tras la marcha de Leire, vocalista que la sustituyó en 2008 y con quien la banda lanzó cinco álbumes de éxito, y tras conocerse que Benegas ya no formará parte del grupo.

El comunicado del grupo:

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores .

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor. De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia"

Fue el 14 de octubre de 2024 cuando se anunció su salida definitiva del grupo, citando: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

Aunque en su momento el comunicado fue prudente y escueto, lo cierto es que se sabía que las relaciones internas se habían enfriado en los últimos años.

Poco después, se confirmó que su 'adiós' de La Oreja de Van Gogh había abierto la puerta a conversaciones que llevaban años pendientes: las de un posible reencuentro con Amaia Montero.

En el programa de Mediaset Infinity, 'Me quedo conmigo', Leire explicaba en noviembre del año pasado que no se vio "cómoda" firmando el comunicado y que manifestó que "no lo iba a hacer". "No estaba de acuerdo con él, no es que no estuviera de acuerdo con todo lo que se dice. Hay momento en los que tu camino se separa", aseveraba.

Un mes después, en la segunda gala benéfica de Equal de Spotify, negaba cualquier tipo de enfrentamiento con 'la reina del pop' ante los rumores. "No era mi guerra, nunca lo ha sido y nunca he formado parte de eso. Si ha existido la guerra, es de otros. Quiero decir, ya está, yo le deseo lo mejor y que esté lo mejor posible y, joder, si está estupenda y está tranquila, yo me alegro un montón".

No fue hasta principios del pasado mes de abril cuando Leire lanzó su primera canción en solitario, 'Mi nombre', dejando clara su intención de seguir en la música tras dejar LOVG.

Escasos días después, los rumores de la 'reconciliación' entre la banda y Amaia parecían hacerse realidad. Fue la propia Cayetana Guillén Cuervo, íntima de la cantante, quien lo desvelaba a los medios creyendo que el propio grupo musical ya lo había confirmado.

"Yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero le prometí que no le iba a decir nada a nadie y no lo he hecho. Me lo hizo jurar por su ahijado, que ya sabéis todos que ella es la madrina de mi hijo, Leo. Y, cuando me dijo que volvía, me eché a llorar. Yo estoy muy contenta y ella está muy bien y muy ilusionada, aunque también está actuando con cautela. Está muy agradecida por todo el amor que ha recibido por parte del público. Cuando salió a cantar en el Bernabéu junto a Karol G fue algo maravilloso y España le demostró mucho. Amaia lo va a petar".