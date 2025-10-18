EJAE, Audrey Nuna y REI AMI son las cantantes coreanas que se encuentran tras los personajes de la exitosa película 'Las Guerreras K-Pop'

Maggie Kang, creadora de Las guerreras K-Pop: "El remake en imagen real no funcionaría"

En tan solo cinco meses, un fenómeno sin precedentes ha tomado por asalto las pantallas del mundo. Tres chicas coreanas, de cabello colorido y personalidad arrolladora, han revolucionado la animación, la música y las redes sociales. Se llaman EJAE, Audrey Nuna y REI AMI y son las protagonistas de 'Las Guerras K-Pop', el largometraje animado que ha batido todos los récords de audiencia en Netflix, convirtiéndose en la película más vista en la historia de la plataforma. Más de 20 millones de personas la reproducen cada semana, y el fenómeno sigue creciendo.

Lo que comenzó como un proyecto de animación para un público juvenil ha trascendido cualquier expectativa. La cinta, que mezcla acción, fantasía y música pop, presenta a las tres protagonistas como estrellas de la música con una doble vida: durante el día, ídolos adorados por millones; por la noche, guerreras que enfrentan demonios empeñados en conquistar el mundo. Con un estilo visual vibrante y una narrativa llena de ritmo, la película ha conquistado no solo a los fanáticos del K-pop, sino también a espectadores de todas las edades.

EJAE, Audrey Nuna y REI AMI y su éxito en todo el mundo

El impacto ha sido tan grande que la banda sonora, interpretada por las propias voces de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, ha alcanzado el número uno en las listas globales. Sus canciones, una fusión de pop electrónico con tintes de rock y melodías coreanas tradicionales, se han convertido en himnos virales en TikTok y YouTube, acumulando millones de reproducciones y desafíos coreográficos.

Pero lo más sorprendente del fenómeno es que las tres protagonistas, se han unido en la vida real y han comenzado a interpretar en directo los éxitos de esta película. Su reciente aparición en el programa de Jimmy Fallon marcó un antes y un después: por primera vez, el público pudo verlas en carne y hueso, interpretando en directo el tema principal de la película.

El impacto mediático fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de clips, memes y comentarios sobre su actuación, mientras millones de seguidores pedían una gira mundial

El impacto en el mundo del K-Pop

El éxito de estas tres cantantes representa un cambio en la industria del entretenimiento. La frontera entre lo virtual y lo real se desdibuja cada vez más, y este trío es prueba de ello. Lo que nació como una reflexión artística se ha convertido en un fenómeno cultural global.

Los expertos del sector ya comparan su impacto con el de grupos legendarios del K-pop, e incluso con el auge de las bandas virtuales como Gorillaz. Sin embargo, el toque coreano, la estética cuidada y el componente narrativo les han permitido conectar con una audiencia mucho más amplia.

¿Continuarán 'Las Guerreras K-Pop?

A pesar de este incontestable éxito, Maggie Kang, su creadora, rechaza de pleno la idea de un remake en imagen real, asegurando que "no funcionaría" y que la esencia del filme de animación se vería diluida.

"Hay muchos elementos en tono y humor que se adaptan perfectamente a la animación", afirmó Kang en declaraciones a la 'BBC'. "Es muy difícil concebir a estos personajes en una versión de imagen real. Parecería demasiado realista. En conjunto, creo que no funcionaría", argumentó.

Esta opinión es también compartida por el coguionista y codirector de la película, Chris Appelhans: "Las guerreras K-Pop no debería convertirse en un filme de imagen real". "Una de las grandes ventajas de la animación es que puedes combinar elementos increíblemente extraordinarios", expuso.

"Rumi puede ser divertida y torpe, al mismo tiempo cantar, hacer acrobacias imposibles y hasta lanzarse por el aire sin que nada parezca fuera de lugar", continuó Appelhans. "Lo genial de la animación es que permite explorar hasta el máximo lo que se puede hacer. Recuerdo que han adaptado muchos animes diferentes a imagen real, y se ven algo forzados", finalizó.

No obstante, Kang ya se mostró abierta a continuar con la franquicia de animación y, según informaba recientemente 'The Hollywood Reporter', Netflix se encuentra en negociaciones con Sony para una secuela. Kang ya expresó anteriormente su interés en ir más allá de Rumi, la vocalista del grupo, poniendo el foco de la historia en sus compañeras, Zoey y Mira.