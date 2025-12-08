Dos hombres, uno de ellos en estado crítico, han sido rescatados en Lanzarote tras ser arrastrados por un golpe de mar

Se elevan a cuatro los muertos por el golpe de mar en Tenerife: siguen buscando a un desaparecido

Dos hombres que estaban pescando han sido rescatados este lunes en la costa sur de Lanzarote, uno de ellos en estado crítico, tras ser arrastrados por un golpe de mar, ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Uno de los afectados puedo salir del agua por sus propios medios y otro, que se encuentra en estado crítico, fue rescatado por un helicóptero y evacuado al Hospital General de Lanzarote.

Se trata de dos hombres italianos residentes en Lanzarote que estaban en la zona de Charcones en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, cuando hacia las 15:50 horas se produjo el suceso, según las fuentes.

Mantienen la situación de prealerta

El Centro Coordinador de Emergencias 112 advirtió de que este lunes se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar, alrededor de las 15:30 horas.

La prealerta por fenómenos costeros adversos está vigente desde el viernes y la Dirección General de Emergencias la ha actualizado a las 12.00 horas de este lunes para el litoral norte de Gran Canaria y costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.