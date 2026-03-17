Patricia Martínez 17 MAR 2026 - 13:38h.

El presidente de la Xunta ha querido felicitar personalmente al director gallego a pesar de no haber ganado ningún premio de la Academia

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Santiago de CompostelaTras la resaca de los Oscar, el director gallego Oliver Laxe sigue recibiendo muestras de cariño y apoyo a pesar de volverse de la gala con las manos vacías. Sirat no se llevó ningún premio de la Academia, a pesar de las dos nominaciones, tras ganar la noruega "Valor sentimental", de Joachim Trier, el premio a mejor film internacional y la película "F1", el de mejor sonido, pero todo lo que está viviendo el cineasta estos días no va a ser fácil de olvidar.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha querido felicitarlo personalmente tras la ceremonia y tras el merecido descanso después de la celebración de este pasado domingo, ambos han hablado por videollamada, en una conversación que el presidente gallego ha compartido en sus redes.

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“Qué buena cara tienes”, le ha comentado el dirigente al cineasta de origen gallego, que, tras los nervios, la gala y la fiesta posterior por fin ha podido descansar, aunque quizá no lo suficiente, ya que le contesta sonriente que “no muy buena”.

Laxe ha vuelto a alabar a sus competidores en las categorías en las que competía Sirat

Rueda y Laxe han hablado del gran competidor al que se ha enfrentado el director de Sirat. La ganadora en la categoría al mejor sonido fue F1, protagonizada por Brad Pitt, y dirigida por Joseph Kosinski. “Un gran competidor, da gusto así, es para estar orgulloso”, han comentado en su charla.

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Laxe le ha trasmitido al presidente de la Xunta su felicidad por todo lo que está viviendo estos días: “Estoy feliz, por todo lo que aprendí, solo por la oportunidad que tengo, estoy en muy buena posición”, cuenta el director.

En tono cordial, Rueda le recuerda que “aquí estuvimos muy orgullosos de ti” y que le mandó “a José”, refiriéndose al conselleiro de Cultura de la Xunta, Xosé López Campos, que acompañó al cineasta a la ceremonia de los Óscar, junto con la ministra Yolanda Diaz. Y termina la conversación con un cariñoso mensaje “Siéntete muy orgulloso porque estamos muy orgullosos de ti, eres nuestro frontman”.

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Alfonso Rueda ha compartido esta videollamada en sus redes sociales con un mensaje lleno de orgullo: “Hay personas que siempre ganan, se lleven o no un premio. Oliver es una de ellas”, reiterando su orgullo por un gallego que estos días ha brillado en la tierra de las estrellas.