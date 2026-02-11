El congresista Randy Fine demandó sanciones al considerar "ilegal" el espectáculo por su "desagradable suciedad pornográfica"

Bad Bunny revoluciona la Super Bowl con un show latino, político y lleno de simbolismos

Compartir







Congresistas republicanos han pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos "multar" y "encerrar" a Bad Bunny y ejecutivos de la NFL y NBC al argumentar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e "innombrables depravaciones".

El congresista Randy Fine demandó sanciones al considerar "ilegal" el espectáculo porque, según él, incluyó palabras que traducidas al inglés ameritarían suspender la transmisión, además de "toda la otra desagradable suciedad pornográfica" del espectáculo.

PUEDE INTERESARTE La bandera de España en el actuación de Bad Bunny durante la Super Bowl de la que todo el mundo habla

Multas y revisión de licencias de retransmisión

"Estamos enviando una carta a Brendan Carr (presidente de la FCC) para pedir acciones drásticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y ‘Bad Bunny’. Enciérrenlos", expuso el legislador por un distrito de Florida en sus redes sociales.

El congresista incluyó traducciones al inglés de canciones de Bad Bunny con palabras como ‘dick’, ‘ass’ y ‘fuck’, que no pueden expresarse en televisión abierta, aunque en conciertos como el de la Super Bowl, los cantantes evitan estas palabras para respetar las reglas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Congresistas ofendidos por las letras de Bad Bunny

Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, envió una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso para solicitar una investigación formal contra la NFL y NBC por "facilitar esta transmisión indecente" al considerar que la música "glorifica la sodomía y otras innombrables depravaciones".

"Los niños estuvieron forzados a soportar muestras explícitas de actos sexuales gay, mujeres contoneándose explícitamente, y Bad Bunny desvergonzadamente agarrando su ingle mientras se restregaba en el aire", argumentó Ogles al compartir una carta en 'X'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al considerar la traducción de las letras, el representante Mark Alford, de Misuri, informó que los republicanos "ya están investigando" en el Congreso la actuación de Bad Bunny.

El legislador sostuvo, en una entrevista con el canal conservador 'Real America’s Voice', que "esto podría ser peor" que el incidente en el que quedó descubierto el pezón de la cantante Janet Jackson en el Super Bowl de 2004.

"No hablo español fluido, sé preguntar dónde está el baño, pero estas letras, si es verdad lo que se dijo en televisión nacional, tenemos un montón de preguntas para las entidades que transmitieron esto, y estaremos hablando con Brendan Carr del FCC sobre ello", manifestó.

Donald Trump, un detractor más del show

Los llamados reflejan la creciente indignación de los republicanos contra medio tiempo de Bad Bunny, al que el presidente Donald Trump llamó "uno de los peores de la historia" y una "afrenta a la grandeza" de Estados Unidos. Además, el mandatario alegó que "nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo".

Carr, el presidente de la FCC, ha pedido en el pasado a los medios alinearse a la Administración, como en septiembre de 2025, cuando advirtió de medidas contra ABC, incluyendo revisar sus permisos, si no castigaban al comediante Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk.