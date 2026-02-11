El mensaje de Bad Bunny durante la Super Bowl ha traspasado fronteras: el Gobierno utiliza su frase en uno de sus discursos en el Congreso

Congresistas republicanos piden "multar" y "encerrar" a Bad Bunny por sus "depravaciones" en el show de la Super Bowl

Compartir







El cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha colado este miércoles en el Congreso, cuando tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, han parafraseado sus mensajes en la Super Bowl, para defender que es necesario "menos odio y más amor".

Sánchez ha citado al cantante puertorriqueño en respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que le ha preguntado sobre qué relación tiene su anuncio de "censurar" las redes sociales con la regularización "de golpe" de medio millón de inmigrantes.

PUEDE INTERESARTE La bandera de España en el actuación de Bad Bunny durante la Super Bowl de la que todo el mundo habla

El jefe del Ejecutivo ha contestado aludiendo a la situación en Estados Unidos y ha aseverado que los problemas de seguridad en ese país no los generan los menores "a los que están deportando la administración estadounidense" sino "los tecnoligarcas" a los que Abascal "defiende".

"¿Vio usted la Super Bowl el otro día, vio el espectáculo de Bad Bunny?", ha preguntado Sánchez a Abascal. "Pues eso, menos odio y más amor", ha agregado. No ha sido la única vez que el cantante ha sido mencionado en la Cámara Baja. Previamente, durante la comparecencia de Sánchez por los accidentes ferroviarios, Patxi López también ha hecho alusión a su concierto en la Super Bowl y ha reivindicado el mensaje que proyectó en el partido: "lo único más poderoso que el miedo es el amor".

PUEDE INTERESARTE Bad Bunny sorprende a sus fans y vuelve a dejar su Instagram vacío tras su actuación en la Super Bowl

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otra de las menciones al cantante

López ha citado al cantante al finalizar su turno, cuando estaba reprochando al PP por "copiar la estrategia" de la ultraderecha de "sembrar miedo", que, a su juicio, siempre "acaba generando odio". "Lo decía Bad Bunny en la Super Bowl, 'The only thing more powerful than hate is love'", ha parafraseado López, quien ha querido añadir que "la esperanza también puede al miedo".

Por ello, ha pedido a sus compañeros del PSOE, combatir el miedo y ser la esperanza para la ciudadanía. El socialista ha defendido también la "extraordinaria" labor del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la gestión y la comunicación del accidente de Adamuz, Córdoba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ha valorado el trabajo de Puente tanto en la gestión del siniestro como en las tareas de comunicación para "esclarecer la verdad y poder reaccionar con los medios materiales y humanos" necesarios y no para "liderar el relato" como según ha dicho, recomendó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al expresidente valenciano Carlos Mazón durante la DANA. "Se trata de gestionar con rapidez y rigor lo que pasa en cada momento, a eso se ha dedicado el Gobierno y el ministro", ha añadido.