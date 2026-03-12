Madrid inaugura su semana de la moda con un desfile al aire libre en la Plaza de España y la participación de 25 diseñadores

Compartir







Madrid se convierte desde hoy en la capital mundial de la moda, la ciudad inicia una semana de desfiles en distintos puntos con las propuestas de algunos de los diseñadores más destacados del país.

El arranque ha tenido lugar en la Plaza de España, transformada en una pasarela al aire libre gracias al buen tiempo. Modelos y diseñadores han tomado literalmente la calle, desfilando sobre el asfalto en un evento abierto al público.

PUEDE INTERESARTE La historia de Francisco Borges, el chico de 13 años que pasó de leer diez libros al día a dar charlas de lectura en los colegios

La moda sale a la calle

Uno de los asistentes ha destacado la elección del escenario para el desfile inaugural. Daniel Chong, diseñador ha expresado su felicidad por este desfile “estoy muy contento, la verdad es que los sitios que se eligen todos los años cada vez se superan más”.

El objetivo, según algunos de los participantes, es acercar la moda al público y sacarla de los espacios tradicionales, Modesto Lomba, otro de los diseñadores que ha participado lo distingue como que “la moda no tiene ningún sentido si no está en la calle”.

El trabajo detrás del desfile

Sin embargo, detrás del espectáculo visible para el público hay un gran trabajo previo. Maquilladores, estilistas, costureros y numerosos profesionales trabajan durante semanas para que el desfile salga adelante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Juan Duyos, respeta dar un lugar al esfuerzo oculto en todo esto, “lo que se ve es un desfile, pero detrás hay una cantidad de trabajo de gente y de impulsos enormes”.

Muchos de esos profesionales son artesanos que elaboran cada prenda con detalle antes de que llegue a la pasarela. “Este es el momento en el que, después de montar toda la tarta, hay que ponerle la guinda final”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Diez días para celebrar la moda española

En el desfile inaugural han participado 25 diseñadores, que han unido fuerzas para abrir una edición que durante los próximos días llenará Madrid de moda.

Frente al escenario, las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza parecían observar el espectáculo, en una metáfora que algunos comparan con el esfuerzo de la moda de autor por abrirse camino.

Además, muchos de estos diseñadores apuestan por producir en España y trabajar con proveedores nacionales. “Producen aquí, fabrican aquí y vienen a sus proveedores en nuestro país”.

La capital acogerá durante diez días desfiles, presentaciones y eventos que celebrarán la creatividad y el talento de la moda española. ✨👗