El repertorio elegido por Yurena transportó a todos los espectadores a los momentos más destacados de su carrera musical

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MadridYurena hace historia en Madrid con El concierto que nunca fue, celebrado este viernes en el Palacio de Vistalegre. Durante su show contó con la colaboración del Coro Gay de Madrid para interpretar su famoso tema No cambié. Un momento que dejó al público rendido a sus pies.

La artista hizo un recorrido por toda su carrera profesional: desde sus primeros pasos como Tamara y el fenómeno 'Tamarismo' hasta su etapa consolidada como Yurena, una figura relevante del pop español.

"Me negaron mi lugar", reconoció en el concierto

El concierto que nunca fue reunió a cientos de seguidores que acompañaron a Yurena en un espectáculo en el que participaron artistas como Vicky Larraz, quien interpretó No controles. El repertorio escogido por Yurena consiguió transportar a todos los espectadores a los momentos más destacados de su carrera musical. La cantante destacó la importancia de confiar en un mismo y la importancia de seguir hacia delante a pesar de las dificultades.

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La cantante rememoró esos episodios en los que le negaban el reconocimiento y el espacio que ella consideraba como propio: "Me negaron mi lugar". El espectáculo fue descrito en vivo como “una noche de justicia”, reconociendo la perseverancia de la artista en su esfuerzo por obtener el aprecio de su público.

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Incidió en la importancia de confiar en uno mismo

Yurena reivindicó su espacio personal y en la lección de confiar en uno mismo sin la necesidad de pedir permiso ni perdón. El público la arropó con gran emoción y muestras de apoyo durante sus icónicas canciones. La artista ofreció un show lleno de sus éxitos musicales, enfocándose en la memoria colectiva y el agradecimiento de aquellos que la siguieron desde el principio.

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La presentación de Yurena en Madrid es una de las actividades que está realizando la cantante para reconocer su capacidad de adaptación, resistencia y la superación de barreras profesionales que ha tenido que superar para hacerse un hueco en el panorama musical.