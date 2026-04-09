Maitena Berrueco 09 ABR 2026 - 14:42h.

La diócesis de San Sebastián exige que se retiren y Abogados Cristianos denuncia a la cantante por profanación

Indignados por un vídeo sexual en una iglesia de Jaén: "Qué poca vergüenza y respeto"

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San SebastiánEl Obispado de San Sebastián disfrutaba estos días del 'revival' católico que ha llevado a la ciudad a recuperar casi 60 años después las procesiones de Semana Santa, con renovado impulso de devoción juvenil, cuando se ha topado con un desagradable hallazgo. La difusión de las imágenes de un videoclip grabadas en el interior de la basílica Santa María del Coro, en las que la cantante dominicana Tokischa aparece semidesnuda.

La polémica ante la difusión en redes sociales del cortometraje 'No margine' ha llevado al Obispado a exigir a la Productora la retirada de las imágenes grabadas en el interior del templo, ubicado en la Parte Vieja de Donostia, y ha recordado que no tenían autorización para llevar a cabo la grabación, producción, ni difusión de dicho material audiovisual. A través de un comunicado, advierten de que están estudiando “si estos hechos pudieran requerir de algún tipo de acción jurídica o canónica”.

La diócesis de San Sebastián ha lamentado "profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos incompatibles con el respeto debido a un lugar sagrado y que hieren la sensibilidad religiosa de los fieles”.

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En este sentido, recuerda que el pasado 18 de julio de 2025, la Productora Visore solicitó al Obispado la autorización para filmar una escena breve dentro de algún templo de la diócesis de San Sebastián, asegurando que sería “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpa la dinámica del lugar”.

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Sin autorización

Al solicitar una ampliación de la información sobre el proyecto, tres días más tarde la Productora indicó que se trataba de “un proyecto cultural que busca promover la cultura vasca a través de una historia íntima y poética, en la que nos interesa especialmente contar con el acompañamiento y la colaboración de instituciones locales que le den aún más sentido y arraigo a lo que estamos contando”.

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Sin embargo, tras indagar trabajos de la Productora y de la artista propuesta, el Obispado comunicó a la Productora que no autorizaba la grabación del proyecto en ninguno de los templos o ermitas de nuestra diócesis. Pese a la denegación del permiso, la Productora, según relata el Obispado, se puso en contacto con los responsables de la basílica de Santa María para llevar a cabo el citado proyecto, sin advertirles de su contenido auténtico y sin comunicarles que el Obispado no les había autorizado a realizar la grabación.

Según el derecho canónico, en un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe la realización de lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. En casos concretos y particulares, el Obispo puede permitir que se lleven a cabo otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar (conciertos, exposiciones…). Así, concluyen “invitamos a mantener siempre una actitud de respeto hacia las creencias religiosas y los lugares sagrados, favoreciendo el clima de convivencia y entendimiento en nuestra sociedad”.

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Donostia contra la rapera Tokischa por un presunto delito de profanación, tras la publicación de esas imágenes de "alto contenido sexual" tomadas en el interior de la basílica donostiarra de Santa María del Coro.