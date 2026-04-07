El emérito recibirá este próximo sábado, 11 de abril, un galardón literario por 'Reconciliación'. El acto se celebrará en la Asamblea Nacional francesa

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Apenas dos días después de su reaparición pública en España, el rey emérito Juan Carlos vuelve a protagonizar una polémica, esta vez a nivel internacional, en concreto en Francia, tras conocerse que este próximo sábado, 11 de abril, recibirá un premio por sus memorias, 'Reconciliación'. Se trata de un acto que se celebrará en la Asamblea Nacional francesa y que ya ha suscitado críticas tanto en el ámbito político como cultural.

El galardón, concedido en el marco de la 35ª Jornada del Libro Político, está organizado por la asociación Lire la Société en colaboración con la Cámara de Diputados francesa. Se trata de un premio especial otorgado al margen de las categorías habituales del certamen, en reconocimiento al valor histórico de la autobiografía del exmonarca, escrita junto a la autora francesa Laurence Debray.

Los detalles de la ceremonia

La ceremonia tendrá lugar el 11 de abril en la sede parlamentaria francesa, en París, dentro de un evento anual que reúne a autores, académicos y responsables públicos para debatir sobre política y sociedad.

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Bajo el lema S'engager, es decir, 'Comprometerse', esta edición pone el foco en las nuevas formas de participación ciudadana y el papel de la literatura política en el debate democrático.

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El jurado, presidido por la historiadora Annette Wieviorka, ha destacado la relevancia del libro como un testimonio político de primer nivel sobre la segunda mitad del siglo XX, especialmente por su relato sobre la Transición española y el intento de golpe de Estado de 1981.

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Además de la entrega del premio, el programa incluye un almuerzo institucional con los galardonados en el Palacio Lassay, residencia oficial de la presidencia de la Asamblea Nacional.

Malestar por el reconocimiento al rey Juan Carlos

Sin embargo, su galardón ha despertado el malestar entre algunos sectores políticos y entre los finalistas del evento. Según ha desvelado 'El País', los finalistas recibieron una invitación formal en la que se mencionaba "la presencia excepcional del rey Juan Carlos I", provocando así la sorpresa entre ellos y el debate sobre su presencia.

Como han señalado algunos participantes al periódico, "parece extraño que una figura tan controvertida en España vaya ahora a recibir un premio" en una institución como la Asamblea Nacional.

Ni siquiera el entorno de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, tenía constancia previa de que Juan Carlos I acudiría al acto. Una portavoz de la institución ha explicado al citado diario que la Asamblea simplemente cede espacios para el evento y que se trata de actos "externos a la vida política" del Parlamento.

El punto de vista de la asociación

Por otro lado, desde la asociación del premio han insistido en separar la valoración literaria del contexto en España. La fundadora de Lire la Société, Luce Perrot, ha llegado a afirmar a 'El País' que "los problemas políticos de España no son los míos", y ha defendido que el libro constituye un "testimonio formidable" para la historia.

"Mire, a nosotros nos dan igual las polémicas en España. Tenemos nuestras reglas. Y nuestro asunto son los libros, no otros temas. Estamos rindiendo homenaje a una obra, a una parte de la historia de la segunda parte del siglo XX. Y siempre invitamos a los laureados, no vamos a hacer una excepción con el rey Juan Carlos", ha manifestado.

Asimismo, ha indicado que "nadie se ha quejado de la presencia del rey Juan Carlos", y zanja: "Si no quieren comer con él, pueden no venir".

A falta de confirmación oficial sobre si recibirá honores protocolarios similares a los de un jefe de Estado -como ocurrió en 2023 en su visita a Francia-, la ceremonia del sábado ya se ha convertido en toda una polémica.