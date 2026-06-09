Bilbao BBK Live pondrá a todo el mundo a bailar durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2026

Entre las actuaciones se encuentran artistas internacionales como Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, IDLES

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BilbaoBilbao BBK Live celebra su 20 aniversario con la incorporación de grandes artistas como Calvin Harris, Dellafuente, hemlocke springs, Westside Cowboy, La Paloma y BARRRK. Así, el festival trae dos propuestas especiales: Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends.

Los asistentes podrán disfrutar de estas actuaciones que se añadirán a las ya anunciadas. Entre ellas, se encuentran artistas internacionales como Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, IDLES, Alabama Shakes o Interpol.

Hemlocke springs debutará en España con su primera fecha europea

Bilbao BBK Live pondrá a todo el mundo a bailar durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2026. La programación de este año se abre a nuevas voces internacionales que están definiendo el presente del pop y el rock alternativo. Hemlocke springs, una de las artistas revelación del último año y responsable de uno de los discos más celebrados de la temporada, debutará en España con su primera fecha europea en Bilbao BBK Live.

Junto a ella estará Westside Cowboy, uno de los nuevos grupos británicos más comentados del circuito independiente, señalados ya por muchos como una de las bandas llamadas a tomar el relevo generacional dentro del indie rock.

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A este nuevo anuncio La Paloma, que continúa expandiendo su trayectoria con la presentación de su segundo álbum, y BARRRK, una de las sensaciones recientes de la escena euskaldun, consolidando la apuesta del festival por el talento emergente y las nuevas voces del entorno local. Carpetman, por problemas de salud mental, no podrá actuar en el festival y ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios.

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Basoa y Lasai se consolidan en el 20 aniversario del festival

Basoa y Lasai volverán a dibujar dos formas complementarias de habitar Kobetamendi. En el primero, con un espíritu más abierto y expansivo, llegará con 2manydjs y Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), nombres clave en la intersección entre disco cósmico, actitud post-punk y cultura rave, junto a DJ Koze, cuya sensibilidad melódica y sofisticación pop lo han convertido en una de las figuras más influyentes de la electrónica contemporánea. En esa misma órbita luminosa estará la fusión de sonidos latinos con house de Paula Tape, la celebración queer de Dee Diggs y la recuperación de imaginarios noventeros actualizados por parte de Guim, conectando el underground con una energía accesible y generacional.

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Por primera vez, acogerá a figuras de culto como Donato Dozzy y DJ Nobu, referentes del techno más hipnótico y atmosférico; Vlada, reconocida por su maestría al mezclar techno, house y trance en sesiones que oscilan entre lo oscuro y lo seductor; Sedef Adasï y Miravalles llevarán la pista hacia territorios más intensos y pulsantes.

Completan la programación artistas que amplían el espectro de la electrónica contemporánea desde distintos ángulos: Bashkka, transitando entre techno y pulsión hardcore; Badsista, incorporando desde São Paulo una energía que conecta funk y club; Nicolas Lutz, con su elegancia de raíz clásica y vocación exploratoria; y Mattias El Mansouri, que tras su paso por el festival debuta ahora en Basoa con su electrónica de cocción lenta y carácter envolvente.

En Lasai, se presentará un showcase con algunos de los perfiles emergentes más estimulantes de la escena actual, con Suze Ijó, James Massiah, Livwutang, Joni DJ y Amelia Holt, en sesiones que conectan club, bass y sonidos alternativos desde una sensibilidad abierta y contemporánea.

Por su parte, Meritxell de Soto firmará una curaduría centrada en territorios más experimentales dentro de los tempos contenidos, reuniendo a Elena Barker, Genosidra, Somadamantina (live), Torus y la propia Meritxell de Soto en una noche que transita entre la electrónica avant-garde y la estética del art-club. Completa el recorrido una selección de DJs de espíritu digger como Ylia, Toni Bass, Alexis Le-Tan y el dúo catalán Iro Aka, responsables de una sesión más orientada al club.

Las actuaciones del 9, 10 y 11 de julio

El jueves 9 de julio, Calvin Harris encabezará la primera jornada con un show exclusivo cargado de efectos especiales. Junto a él, estarán las actuaciones de David Byrne, FKA twigs, Dani Fernández, Paris Paloma, Belén Aguilera, Apparat, Fatoumata Diawara, Don West y Hemlocke Springs.

El viernes 10 de julio, el icono del pop británico Robbie Williams traerá a Kobetamendi su Long 90’s Tour, una mirada nostálgica a la década que marcó su carrera. A él se le sumarán los artistas Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A, Richie Hawtin DEX EFX X0X, Soulwax, Tomora y Xoel López.

El sábado 11 de julio se reunirán grandes nombres de distintas escenas como Dellafuente, una de las figuras más influyentes de la música estatal actual. A él se le unirán los artistas IDLES, Lily Allen, Interpol, Charlotte de Witte, ZAZ, Horsegiirl y Ralphie Choo.

Enclavado en el entorno natural de Kobetamendi y con Bilbao a sus pies, Bilbao BBK Live celebrará los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 su 20ª edición. Los bonos para el festival siguen a la venta en la web del festival a precio promocional hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.