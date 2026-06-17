Esta exposición reúne numeroso material vinculado al poeta, conservado por su familia desde la Guerra Civil

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La Reina Letizia ha presidido este miércoles la reunión del Patronato de la Fundación Residencia de Estudiantes y, antes, ha visitado la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que aborda la trayectoria del poeta granadino y su vinculación con la historia de esta institución.

Durante la sesión, a la que también ha asistido la consejera andaluza de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, se ha aprobado la memoria de actividades de 2025 y el proyecto de actuación para 2027, reflejando también que el pasado año la residencia recibió un importante reconocimiento institucional al ser declarados sus edificios Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

La programación cultural reúne a destacados científicos, investigadores, escritores, músicos y artistas, consolidando a la institución como un espacio de referencia para el diálogo entre ciencia, cultura y pensamiento.

Entre las actividades más destacadas figuraron encuentros con especialistas de prestigio internacional, ciclos dedicados a la poesía, la música contemporánea y el teatro, así como la exposición 'Intolerancia. España en una Europa convulsa, 1914-1945', basada en la colección donada por José María Castañé.

Doña Letizia ha sido informada de que la residencia continuó su labor de recuperación y difusión del legado de la Edad de Plata y de promoción de la reflexión sobre los valores democráticos, la educación, la cultura y el futuro de Europa. En 2025 acogió a más de 4.000 residentes de todo el mundo, incluidos 15 becarios dedicados a proyectos de investigación y creación.

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Para 2027, la institución centrará parte de su actividad en la conmemoración de tres hitos estrechamente vinculados a su historia: el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza, los 120 años de la Junta para Ampliación de Estudios y el centenario de la Generación del 27. El programa incluirá exposiciones, encuentros internacionales de poesía, conciertos, actividades escénicas y proyectos de digitalización destinados a poner a disposición de la sociedad un valioso patrimonio documental y cultural.

Memoria de Lorca en Madrid

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, también ha acudido a la Residencia de Estudiantes, donde ha participado en el patronato de la fundación que la gestiona, en representación de la Junta de Andalucía, y visitado la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que actualmente se exhibe en instalaciones de esta institución, tras verse por primera vez en el Centro Federico García Lorca de Granada entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

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Sobre la exposición, Del Pozo ha señalado que "las más de 450 piezas de esta gran muestra, muchas de ellas inéditas, pueden verse en el principal lugar madrileño en el que se sitúa la memoria de Lorca, la Residencia de Estudiantes, donde el poeta de Granada, 'alborotando celdas y jardines' --según dejo escrito su amigo Rafael Alberti--, siempre tuvo una habitación propia".

La muestra es fruto de una larga investigación en numerosos archivos y colecciones privadas de los comisarios Andrew A. Anderson, Melissa Dinverno y Christopher Maurer, reconocidos hispanistas estadounidenses, expertos en la obra de Lorca.

Da a conocer la historia y avatares del legado de Federico García Lorca: los esfuerzos de sus familiares por preservar su archivo y la memoria del poeta durante décadas, las contribuciones de estudiosos, la creación de la Fundación Federico García Lorca y sus actividades, los años en los que el archivo y la sede de la fundación estuvieron en la Residencia de Estudiantes durante más de treinta años y, finalmente, su traslado a Granada en 2018.