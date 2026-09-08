A partir del próximo 18 de septiembre, y durante cuatro fines de semana consecutivos, Madrid acogerá la esperada residencia europea de Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Así será la histórica residencia de Shakira en Madrid: 12 conciertos, zonas VIP a partir de 500 euros y ocho pabellones temáticos

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Quedan apenas 10 días para que Shakira inicie su esperada residencia europea en España con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en el recinto Iberdrola Music de Villaverde. En total, la artista colombiana dará 12 conciertos en nuestro país en septiembre y octubre y todo lo que rodea su vuelta comienza a generar máxima expectación.

Además de conocer que la cantante contará con una especie de 'ciudad' propia construida para la ocasión, bautizada como Macondo Park, poco a poco se están dando a conocer más detalles en torno a su espectáculo. Es el caso de ES LATINA: una celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por la propia artista, que transformará la ciudad durante un mes entero junto a grandes nombres de la literatura, la moda, la gastronomía, el arte y la danza.

Las actividades que tendrán lugar en Macondo Park: de actuaciones a moda

Como no podía ser de otra forma, además de sus conciertos, la música tendrá un papel fundamental en este espacio a lo largo de las distintas fechas que actúe en Madrid. Para ello la cantante colombiana ha invitado a distintos artistas jóvenes relevantes que actuarán alrededor de la residencia en esta peculiar 'ciudad', tanto españoles como de América Latina como son: Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, además de distintos artistas del Benidorm Fest.

La celebración tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos. En La Biblioteca de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a Shakira, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista.

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Por su parte, el Taller reunirá al talento emergente de la moda española con las firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas, además de contar con ÍSIMA, uno de los proyectos empresariales más ambiciosos de Shakira: su marca de belleza capilar que se presentará por primera vez en España.

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El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al centro de la experiencia, con una curaduría del chef Rafa Zafra que integra a chefs de prestigio internacional. Además, se podrán degustar arepas y tequeños, junto con una propuesta sin gluten disponible en sus foodtrucks.

Otro de los espacios destacados será el Museo de Shakira, en el que los asistentes podrán recorrer la trayectoria de Shakira con materiales inéditos curados y seleccionados por la artista a través de tres etapas: El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina. La experiencia inmersiva creada por Jaume de la Iguana según detalla su equipo será "total y completa". La Sala por Occident sumará dos escenarios donde actuarán, cada jornada los artistas de primer nivel curados por la colombiana.

Club Loba será el punto de encuentro de su comunidad global, en el que podrán cantar canciones de la artista; Macondito ampliará el universo para las familias y los más pequeños; y Macondo Plaza, el corazón de la 'ciudad' efímera, será el escenario de uno de los anuncios más sugerentes de la jornada: cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval.

Respecto a los nombres que subirán al escenario junto a Shakira cada noche (y quizás uno de los anuncios más esperados), de momento no ha trascendido información. No obstante, la organización habla de "artistas de primer nivel y de sorpresas que se irán desvelando en los próximos días".