El popular grupo llegará a ocho ciudades españolas de la mano de diez actuaciones para tocar en directo 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'

Arde Bogotá revoluciona el Mad Cool con un concierto sorpresa bajo el nombre de Bigger Splash, el título de su nuevo single

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Arde Bogotá se prepara para inaugurar una nueva etapa musical. La banda ha anunciado este miércoles, 16 de septiembre, 'Hervideros', una gira de conciertos especiales con los que llevará por primera vez al directo las canciones de su próximo álbum, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', que verá la luz el próximo 2 de octubre.

La serie de actuaciones supone, además, una particular vuelta al pasado en la forma de conseguir las entradas: no habrá venta online y los tickets solo podrán adquirirse físicamente en las taquillas de las salas en las que se celebrarán los shows.

El nuevo trabajo será el tercer álbum de estudio de Arde Bogotá y llega después de que el grupo formado por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader se haya convertido en una de las bandas españolas del momento.

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Para presentar este nuevo repertorio, la banda ha querido alejarse de los grandes recintos y apostar por un formato mucho más reducido, con salas de aforo limitado.

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'Hervideros Gira Vibra Mahou' llegará a ocho ciudades españolas de la mano de diez directos únicos. La banda tocará rodeada en el escenario por parte del público, con un formato inspirado en los icónicos 'boiler rooms' para crear así una experiencia irrepetible. Con esta idea, Arde Bogotá quiere revivir esa energía de los espacios que fueron esenciales en sus inicios.

Las fechas y cómo conseguir las entradas

La gira comenzará el 29 de octubre en el Hall del Auditorio de Vigo, donde los fans podrán disfrutar en directo temas como 'El Club de la Gente Sola', 'Bigger Splash' o 'Instrucciones'.

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La segunda parada será el 30 de octubre, cuando el tour llegará al Gijón Arena; el 5 de noviembre pasará por la Sala Industrial Copera de Granada y el 6 de noviembre por la Sala París 15 de Málaga.

Ya en la recta final, el 26 y 27 de noviembre actuarán en la icónica Sala La Riviera de Madrid, dos noches para el recuerdo para sus fans más fieles.

El 3 de diciembre, llegarán a la Sala Palau Alameda de Valencia; el 4 de diciembre, a la Sala Live Marmarela de Alicante y, para cerrar la gira, los días 11 y 12 de diciembre ofrecerán dos conciertos en su tierra por todo lo alto. En la Sala Mamba de Murcia despedirán una gira que promete ser inolvidable.

Las entradas estarán disponibles el día 23 de septiembre a partir de las 17:00 horas exclusivamente en formato físico y solo podrán adquirirse en las ciudades que acogerán la gira, en las salas en las que se celebrarán los conciertos.

De este modo, Arde Bogotá ha decidido prescindir de la venta online y recuperar la compra física en las propias salas.