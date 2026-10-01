Candela Hornero Madrid, 01 OCT 2026 - 16:45h.

La hija mayor de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, de 14 años, se ha proclamado campeona de una competición de rodeo en la que era la única chica participante

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Chris Hemsworth y Elsa Pataky viven en Byron Bay, Australia, donde disfrutan de la naturaleza y de las actividades al aire libre junto a sus tres hijos: India Rose, de 14 años, y los gemelos Sasha y Tristan. Una pasión que la pareja ha transmitido a los pequeños y que, especialmente en el caso de su hija mayor, se ha convertido en una parte importante de su día a día.

En más de una ocasión, los actores han compartido imágenes de sus planes juntos. Ahora, el protagonista del universo cinematográfico de Marvel ha vuelto a presumir de su hija en redes sociales, aunque esta vez por un motivo muy especial.

El orgullo de Chris Hemsworth tras la victoria de su hija

El actor ha publicado dos vídeos en su cuenta de Instagram en los que muestra a su hija India practicando rodeo. Una afición que ha llevado a la adolescente a ganar la competición en la que era la única chica participante.

El rodeo es una disciplina ecuestre vinculada tradicionalmente al trabajo de los vaqueros y la ganadería. Una de sus modalidades más conocidas es la monta de toros, en la que el jinete debe permanecer sobre el animal durante al menos ocho segundos, sujetándose con una sola mano mientras intenta mantener el equilibrio.

En uno de los vídeos compartidos por Hemsworth se puede ver a su hija sobre el toro durante la competición. Orgulloso de su hazaña, el actor ha querido destacar tanto su victoria como el hecho de que fuera la única participante femenina. "Solo quiero decir que mi hija es una fiera. Fue la única chica en la competición y se llevó la victoria. Un momento de orgullo", ha escrito.

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En el segundo vídeo, el intérprete graba a India después de proclamarse campeona y le pregunta cómo se siente. La joven, visiblemente tímida, responde que bien y explica de qué se trata esta modalidad.

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De hecho, no es la primera vez que India se atreve con el rodeo. El pasado mes de enero, Elsa Pataky compartió un vídeo de su hija durante una de estas competiciones junto con un mensaje que reflejaba sus nervios al verla sobre el toro: "¡Empezando el año con adrenalina a tope! Noche de rodeo. ¡Casi me da un ataque".

La afición que comparten madre e hija

La afición de India por esta disciplina también parece tener un vínculo especial con su madre. Hace unos meses, Elsa Pataky compartió en sus redes sociales imágenes relacionadas con el rodeo. En su caso, estaba sobre un potro mecánico artesanal, mientras que su hija se enfrentaba a un animal real.

Pero sobre todo madre e hija comparten la afición por montar a caballo. En varias ocasiones la actriz ha mostrado imágenes de India Rose participando en competiciones hípicas junto a su caballo, Lucky.

Además, ambas han protagonizado, además, aventuras lejos de Australia. En uno de sus viajes a África, madre e hija disfrutaron de un safari a caballo en el que llegaron a recorrer unos 40 kilómetros al día, hasta completar aproximadamente 320 kilómetros durante toda la experiencia.

También practica motocross

A las aficiones ecuestres se ha sumado recientemente otra disciplina, el motocross. Hace unos meses, Elsa Pataky compartió una publicación en la que mostraba a su hija vinculada a este deporte, una nueva actividad que encaja con la pasión de la familia por las experiencias al aire libre y la aventura.