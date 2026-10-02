Cómo llegan los partidos a un hipotético adelanto electoral: preparados o sin candidatos

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La caída en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez ante las protestas desatadas por el desahucio de Maricarmen, ha abierto la puerta a un posible adelanto electoral al que algunos partidos llegarían en plena forma y otros con los deberes todavía por hacer.

Feijo dice estar listo tras encadenar cuatro victorias

En el PP, que llevan meses pidiendo elecciones, el presidente Alberto Núñez Feijóo ha sido contundente al hablar de un posible adelanto electoral: "Estoy listo, estamos preparados, por mí que convoque cuando quiera", ha afirmado en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras las votaciones.

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Fuentes de Génova insisten en que el partido está preparado y que hay "trabajo avanzado". "Nos pilló una vez pero no nos va a pillar otra", han señalado estas fuentes, en referencia al adelanto electoral de 2023.

Al de 2026 llegarían con un partido aunado en torno a la figura de Feijóo y tras más de un año reforzándose de cara a las elecciones, desde el XXI Congreso Nacional celebrado en julio de 2025, donde se fijó el marco político y orgánico de la formación. Hace unos meses, el PP creaba dentro de su estructura una secretaría de estrategia y planificación para reforzar áreas como análisis demoscópico.

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Los de Feijóo inauguraron la precampaña a las elecciones autonómicas el pasado mes de julio, con la presentación de muchos de sus candidatos, todo ello después de encadenar cuatro victorias en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

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El reto del PSOE: repetir resultado

En el PSOE afrontan la posibilidad de un adelanto electoral con el convencimiento de que pueden, como mínimo, repetir el resultado electoral de 2023 e incluso ganarlas, algo que el propio Sánchez ha venido repitiendo en los últimos meses.

A pesar de las derrotas en las cuatro últimas elecciones autonómicas, Sánchez sigue teniendo, defienden en la Ejecutiva, tirón para movilizar en unas elecciones generales y creen que este momento, con la vivienda en el centro de la discusión, puede suponer una oportunidad para interpelar al votante progresista.

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Seguros de que el presidente tomará la mejor decisión para el partido, y conscientes del golpe que ha supuesto la derogación de los decretos, creen que el PSOE responde bien en las campañas y que los cuadros mayores y la militancia se volcarán en el proceso porque no contemplan salir a otra cosa que no sea ganar.

Vox, preparados y con buenas expectativas

En Vox dicen estar preparados para el adelanto electoral. Tanto es así que ya desde mediados de septiembre su líder, Santiago Abascal, está viajando para trasladar directamente su mensaje a los ciudadanos.

Aupado en las encuestas por las crisis de Ceuta y con la inmigración, la denominada 'ley de nietos' y la 'desregulación' administrativa en las comunidades donde gobierna en coalición con el PP como banderas, Vox afronta los comicios con buenas expectativas, aunque su líder insiste repetidamente en que "no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo".

Podemos y Sumar, con los candidatos en el aire

Podemos lleva tiempo con la vista puesta en las próximas elecciones generales, ya que hace más de un año planteó a la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, como cabeza de lista para una candidatura de izquierdas lo más amplia posible. Recientemente los morados formalizaron esta propuesta y dieron un paso más al sugerir a los partidos a la izquierda del PSOE unas primarias abiertas para elegir candidato o candidata, un proceso en el que participaría la propia Montero.

Por su parte, los partidos involucrados en la refundación del espacio Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) todavía no han designado a su cabeza de cartel y son conscientes de que tienen que acelerar esta decisión.

Después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, renunciara a repetir en listas, en la quinielas sobre posibles candidatos de Sumar se han ido sucediendo nombres como los de los ministros Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, pero nadie ha dado un paso adelante.

Representantes del espacio como la propia Díaz subrayan que la decisión de adelantar elecciones corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno y aseguran que ellos están preparados para unos comicios, en los que barajan presentarse con el nombre de 'Frente Amplio' y siguen tendiendo la mano a otros partidos como Podemos.