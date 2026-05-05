Celia Molina 05 MAY 2026 - 13:17h.

La actual presidenta de Inditex acudió a la gala MET con un vestido 'royal blue' y acompañada de su marido, Carlos Torreta

Meryl Streep, Zendaya o Rosalía: las grandes ausencias de la gala MET, que se celebró anoche en Nueva York

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Como cada año, el primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano del Arte de Nueva York ha celebrado su famosa gala MET. Y, como cada año, los invitados han tenido que cumplir con un código de vestimenta que, muchas veces, da lugar a distintas interpretaciones. En esta ocasión, el dress code de la noche era 'Fashion is Art' (la moda es arte), si bien, algunos artistas, como Bad Bunny, han preferido centrarse en el lema anual del Instituto del Traje, que pretende hacer honor al envejecimiento en el arte.

Sobre las escaleras del museo, han posado personajes de la talla de Beyoncé, que ha regresado a este gran evento de la moda tras diez años de ausencia con un vestido de diamantes; Anne Hathaway, en medio de la promoción de la secuela 'El diablo viste de Prada 2'; la modelo Heidi Klum, que ha sorprendido a todos apareciendo customizada de estatua de los pies a la cabeza o Georgina Rodríguez que, a pesar de lo que ha trascendido, no ha sido la única española presente en la prestigiosa gala.

Marta Ortega y su marido Carlos Torretta

Además de contar con la prometida de Cristiano Ronaldo que, con su vestido velado, ha querido hacer un guiño a la Virgen de Fátima y a su propio compromiso de boda, al evento también han acudido Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta. Mucho más discreta que Georgina, la hija de Amancio Ortega, siempre minimalista, lució un vestido en royal blue de seda con corte al bies, que ha sido creado especialmente para la ocasión por John Galliano para Zara.

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Bad Bunny ha vuelto a vestirse de Zara

Zara es, precisamente, el motivo por el que la empresaria ha podido acudir a tan imponente acto, pues está permitido que los diseñadores acompañen a los invitados a los que han vestido. En una noche tan especial, Bad Bunny, que acaparó todas las miradas con su aspecto envejecido, acudió al museo con un traje negro de Zara, con un gran lazo negro al cuello.

Parece que el puertorriqueño le ha cogido el gusto a esta marca española, pues ya escogió un conjunto blanco de esta firma para triunfar en el intermedio de la última Super Bowl. A este nuevo afán por Zara en relación con las altas esferas y la alta costura, se suma el hecho de que la mismísima Anna Wintour, directora de la revista Vogue, visitó la sede de Zara en Arteixo, Galicia, en el pasado mes de enero.

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Wintour fue recibida personalmente por Marta Ortega, presidenta de Inditex. Visitó los departamentos de diseño de Zara, los platós de fotografía y las áreas de logística y su presencia causó una gran expectación entre los trabajadores, ya que era la primera vez que la gurú de la moda recorría las instalaciones centrales del gigante textil.