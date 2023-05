La RFEF cesa a seis colegiados del VAR tras los insultos racistas a Vinicius, entre ellos a Ignacio Iglesias Villanueva

“Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, manifestaba en las redes sociales, generando un aluvión de respuestas ente las que no faltó tampoco la del presidente de LaLiga, Javier Tebas, a quien Vinicius no dudó en replicar con un “no soy tu amigo para hablar de racismo”, recalcándole que quería “acciones y castigos”.