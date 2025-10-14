Gonzalo Barquilla 14 OCT 2025 - 16:13h.

La afición del Córdoba CF rindió homenaje a Álvaro Prieto en el partido que disputó el cuadro blanquiverde este lunes en El Arcángel

El caso de Álvaro Prieto conmocionó a España

Álvaro Prieto sigue muy presente en el recuerdo de todos los cordobesistas. El pasado 12 de octubre se cumplieron dos años de la desaparición del joven, quien permaneció en paradero desconocido durante cuatro días hasta que fue hallado sin vida en la Estación de Santa Justa de Sevilla. Con motivo del aniversario de la tragedia, tanto el Córdoba CF como su afición quisieron rendir homenaje este pasado lunes a su canterano en el encuentro que disputó el cuadro blanquiverde frente a la Cultural Leonesa en El Arcángel.

En el minuto 18, en memoria del dorsal que portaba el joven en su última temporada con el club, se proyectó en el marcador una imagen suya con una dedicatoria: "Álvaro Prieto. Siempre en nuestro recuerdo". Todos los aficionados del estadio rompieron en aplausos y ofrecieron una sonora ovación en memoria del joven.

Asimismo, en los fondos de animación del estadio también se coreó el nombre de 'Álvaro Prieto'. El momento fue captado por numerosos hinchas. Algunos de ellos compartieron el momento en redes sociales, como ha mostrado la cuenta de X 'Canal Blanquiverde'.

Las palabras en memoria de Álvaro Prieto y la peña que fundaron sus amigos

La plantilla del Córdoba CF ya había guardado un minuto de silencio en memoria de Álvaro Prieto el pasado domingo. Y el entrenador del conjunto andaluz, Iván Ania, también le dedicó unas palabras en rueda de prensa: "Hoy es un día importante para la familia cordobesista, porque hace dos años de la desaparición de Álvaro Prieto", señaló el técnico, que también envió todo su apoyo a su futbolista Carlos Albarrán, quien sufrió la pérdida de su madre recientemente.

El recuerdo de Álvaro Prieto seguirá siempre vigente Porque, además, cabe recordar que sus amigos íntimos y sus compañeros de vestuario fundaron la peña cordobesista 'La Banda del Dieciocho' para que su figura sea eterna.

El caso de Álvaro Prieto dejó una profunda huella en la sociedad

El 12 de octubre de 2023 desapareció en Sevilla Álvaro Prieto, un joven cordobés de 18 años, futbolista del Juvenil A del Córdoba CF y estudiante de ingeniería mecánica. Había pasado la noche de fiesta con amigos y se dirigió a la estación de Santa Justa para regresar a Córdoba, pero se quedó sin batería y perdió su tren. Sin billete, intentó subir a otro convoy, pero fue expulsado por la seguridad. Posteriormente, salió de la estación y fue visto por última vez sobre las 10:30 horas en la avenida de Kansas City, iniciándose entonces una intensa búsqueda sin resultados.

Cuatro días después, el 16 de octubre, se halló el cuerpo sin vida del joven cerca de la Estación de Sevilla-Santa Justa, dentro del recinto de las vías. Las investigaciones determinaron que Álvaro murió electrocutado el mismo día de su desaparición al intentar subir a un tren. El caso fue archivado al no encontrarse indicios de delito ni intervención de terceros. Su funeral se celebró el 6 de noviembre en la Mezquita-Catedral de Córdoba y el caso dejó una profunda huella en la sociedad. La vida de Álvaro siempre estuvo ligada al fútbol. Jugó en Los Califas, en el Juanín y Diego, en la Escuela de Fútbol Paco Pradas, en el Don Bosco y en el Córdoba CF, donde sumó tres temporadas y militó en el Juvenil A, en la División de Honor, antes de perder la vida.