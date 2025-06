El español Ilia ‘El Matador’ Topuria se ha proclamado campeón del mundo del peso ligero de la UFC

¿Qué son las MMA y cómo se práctican?

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria ha conseguido el título del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el segundo cinturón para el campeón afincado en Alicante, en el emblemático T-Mobile Arena de Las Vegas en el evento UFC 317.

Topuria ya confiaba en su victoria desde un primer momento: "Soy el mejor luchador del mundo y no se trata de 'si' ganaré, 'voy' a ganar, le dejaré 'ko' en el primer asalto. Es imposible que pegue más fuerte que yo, se despertará en el suelo", advertia Topuria en la rueda de prensa oficial previa a la pelea en el T-Mobile Arena, algo que finalmente ha cumplido.

Las ganancias de Topuria

'El Matador', primer campeón español de la historia de la UFC, venció al australiano Aleksander Volkanovski en febrero de 2024 para arrebatarle el cinturón del peso pluma de la UFC, después de un espectacular nocaut con una combinación ya 'made in' Topuria: gancho con la mano izquierda al cuerpo y un cruzado o gancho con la derecha a la cabeza. Un combate con el que se embolsó 482.000 dólares.

El pasado mes de octubre, en su primera defensa, también pudo con el hawaiano Max Holloway, como el primer rival capaz de noquearlo. Gracias a ese combate Topuria ganó cerca de 2,44 millones de dólares.

Así, el caché de Topuria no ha parado de crecer, y aunque no se han dado a conocer por el momento los datos exactos del dinero que se embolsará tras su victoria, los expertos aseguran que superaría los cuatro millones de dólares, además del reparto de los ingresos del Pay per View (PPV).

El palmarés de Topuria

Topuria, de 28 años y de origen georgiano, se mantiene invicto en 17 combates, siete por nocaut y dos por sumisión; Oliveira, de 35 años, se quedó con 36 triunfos, 11 por nocaut, 21 por sumisión, cuatro por decisión y 11 derrotas.

Experto en boxeo, lucha grecorromana y jiu-jitsu brasileño, fue una tormenta desde el principio de la batalla en la que conectó con un par de ganchos que abrió la ceja del ojo derecho de Oliveira.

La contundencia fue demasiada para el brasileño, quien recibió una combinación izquierda-derecha fulminante que lo envió a la lona a los dos minutos y 27 segundos del primer episodio, todavía Charles fue rematado con otro derechazo en el suelo hasta que el juez intervino para evitar más daño y decretó el nocaut.