El exfutbolista del Chelsea Lamisha Musonda ha desvelado en sus redes sociales que solo le quedan "unos días de vida"

"Tenía que dejarlo claro: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir", explica en un comunicado emitido en sus redes sociales

Compartir







El exfutbolista belga Lamisha Musonda, jugador del Chelsea entre 2012 y 2014 y hermano del también futbolista Charly Musonda, ha anunciado este sábado que le quedan "unos días de vida" y que su condición es "crítica", aunque sin desvelar la grave enfermedad que padece.

PUEDE INTERESARTE Muere un futbolista de 15 años tras caer a un pozo en Marrakech

"Al darme cuenta de que solo me quedan unos días de vida, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré esos recuerdos. La vida es dura, pero la vista es magnífica", señaló Musonda, de 33 años, en la red social Instagram.

El preocupante mensaje del futbolista

"Con gran tristeza anuncio que estoy luchando por recuperar la salud, lo que explica mi ausencia de las redes sociales. Tenía que dejarlo claro: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y oraciones serían de gran ayuda durante este tiempo. Mi familia y yo estamos peleando y no me rendiré hasta mi último aliento", detallaba en el comunicado emitido en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Muere el futbolista Sebastian Hertner tras caer de una telesilla en Montenegro

Tan solo dos días después de publicar este preocupante mensaje, Lamisha Musonda regresaba a sus redes sociales para agradecer la oleada de cariño que había recibido en tan solo 48 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Quiero dar gracias a Dios por las oraciones, mensajes amables cargados de positividad y amor que he recibido de todos. Quiero agradecer a mi familia incluida. Mis hermanos y padres me aman más que a nada. No soy en absoluto el ser humano perfecto. Nadie lo es", explicaba el futbolista.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Justo después, el deportista rendía unas palabras al mundo del fútbol por su apoyo: "Quiero agradecer al fútbol y a la escuela también, por darme lecciones de la vida real. Quiero ser recordado como alguien que no se enamoró de las adulaciones. Pero la buena gente que conocí en el camino... Los compañeros de equipo, los profesores, los entrenadores, los conductores de autobús... Es por ellos, lucho y me mantengo fuerte. Vamos a ganar cada día a la vez. ¡Los amo a todos!".

"No me rendiré hasta mi último aliento", promete el futbolista

El de Bruselas se formó en el Anderlecht antes de dar el salto en 2012 al Chelsea inglés, por el que fichó junto a sus hermanos Tika y Charly, este último exjugador del Real Betis (2015-17) y del Levante UD (2022-23). Se retiró en 2020.

Musonda desveló que ha pasado dos años "difíciles" por culpa de su enfermedad. "La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que uno soporta. Los últimos dos años han sido particularmente difíciles para mí. Con gran tristeza os anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud, lo que explica mi ausencia de las redes sociales. He tenido que afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora lucho por mi vida", manifestó.

"Vuestra ayuda y vuestras oraciones me serán de gran consuelo en estos momentos. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Como podéis ver, he tenido la suerte de tener una juventud maravillosa, y todavía tengo mucho que ofrecer. Pero hay muchas personas maravillosas a las que desearía haber podido agradecerles todo en persona. El hecho de que quizás no tenga la oportunidad me entristece. Os quiero a todos", concluyó.