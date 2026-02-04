La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento de la causa entendiendo que no era posible sostener una acusación penal tras la muerte de los dos principales investigados

La denuncia de los padres del instituto de Ourense: "Que tenga que morir un niño para que se arregle un pabellón"

El juzgado encargado del caso vinculado a la muerte de un menor de 15 años el pasado 26 de octubre de 2022 tras derrumbarse un muro en el centro educativo IES Julio Prieto Nespereira ha archivado la causa. Si bien llegó a haber hasta 14 investigados como posibles responsables civiles, se ha dictado el sobreseimiento provisional.

Durante todo este tiempo, el proceso ha tratado de determinar si todo ocurrió fruto de un terrible accidente que se cobró la vida del menor, –y en el que resultó herido otro alumno–, o si hubo algún tipo de circunstancia o negligencia que propiciase o derivase en el derrumbe del muro, –un tabique en el vestuario masculino del pabellón deportivo del centro–, pudiéndose determinar responsabilidades penales, algo que ya parece muy improbable, si bien aún cabe un recurso contra el sobreseimiento del caso.

La muerte del estudiante y las deficiencias en el muro del instituto

Los hechos se produjeron aquel aciago 26 de octubre de 2022 cuando el estudiante, identificado como Martín Ferreiro, se encontraba cambiándose de ropa tras la clase de gimnasia, justo al mediodía. Fue en ese momento cuando el tabique del vestuario, de 1.400 kilos, se derrumbó sobre él. Mientras otro compañero quedó atrapado con una pierna bajo los escombros, resultando herido, Martín falleció en el acto sin que pudiesen hacer nada por salvarlo.

Según el auto, el diseño de los vestuarios fue modificado durante una obra que se efectuó y justo ese muro, que separaba la zona de duchas de las de las taquillas, tenía deficiencias. Por esa razón, la investigación se centraba en dos profesionales responsables de esos cambios en el vestuario: el director de la obra y el de la ejecución de la misma. Sin embargo, ambos murieron, por lo que no cabía la responsabilidad penal sobre ellos.

Por otro lado, y en cuanto al resto de las personas investigadas, entre las que figuran técnicos de la empresa de control de calidad y empleados de la Consellería de Educación encargados de supervisar la obra que se ejecutó, no se considera que tengan un vínculo causal entre su intervención y la muerte del estudiante.

La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento de la causa entendiendo que no era posible sostener una acusación penal tras la muerte de los dos investigados como principales responsables por la citada obra; unos argumentos que ahora la magistrada encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, asume archivándolo tras una larga instrucción.

Como informa el Faro de Vigo, ahora la familia del menor, personada en la causa, ejerciendo la acusación particular, tendrá que estudiar con sus representantes legales si presenta recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense.

Durante el procedimiento, se aportaron indicios que señalaban que el diseño definitivo del muro fue variado respecto al original, al igual que apuntaban a que la ejecución no fue correcta, con una división inestable en el interior del vestuario.