La inclusión de partidos de la liga femenina en la quiniela marca un hito tras años de reivindicación

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El fútbol femenino sigue consolidando su crecimiento y dando pasos hacia una mayor igualdad. El Consejo de Ministros ha aprobado la incorporación de partidos de la liga femenina a la quiniela, una medida que aún deberá ser ratificada en el Congreso pero que ya supone un cambio relevante en términos de visibilidad y reconocimiento.

La quiniela incluirá cuatro partidos de la liga femenina en cada jornada, una reivindicación que llevaba años en marcha dentro del sector.

“Es un día histórico”, celebran desde el entorno del fútbol femenino, la decisión también se percibe como un avance en igualdad: “Es una manera de igualdad. Me parece muy bien, me parece perfecto”.

Más visibilidad y nuevos ingresos

El camino hasta aquí no ha sido corto: “Ha costado más de siete años de reivindicación”, recuerda David Aganzo, Presidente de la Asociación de futbolistas españoles insistiendo en que “el fútbol femenino se merece esa igualdad, esa visibilidad”.

La medida tendrá un impacto directo tanto en el seguimiento como en la financiación de la competición. La presencia en la quiniela incentivará a los aficionados a seguir más de cerca los resultados.

“Incentiva también mucho a que la gente vea el fútbol, esté pendiente de los resultados”, explican, aunque también admiten que supondrá “complicar un poquito la quiniela, hay que pensar más”.

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En el plano económico, el cambio permitirá a los clubes acceder a una parte del reparto: “Ahora los 16 equipos femeninos comerán del pastel recaudatorio de la quiniela”, y “podrían repartirse un 15% de algo más de 40 millones de euros”.

Un deporte en pleno auge

El contexto acompaña a esta decisión. El fútbol femenino atraviesa uno de sus mejores momentos, con éxitos deportivos y un creciente interés social.

“Fomenta que la gente vea más el fútbol femenino”, señalan, destacando que “al final es como funciona todo hoy en día: hay más audiencia, hay más dinero para ello”. Pese a este avance, dentro del propio sector reconocen que quedan desafíos importantes por delante.

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“Hay otras batallas”, apuntan, en referencia a cuestiones estructurales, entre ellas, una de las más complejas: “que ganen lo mismo que los otros”, un objetivo que, por ahora, “se antoja más inalcanzable”.