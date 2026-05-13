Sergio Ramos ha ido ampliando poco a poco su patrimonio debido a las operaciones empresariales que ha protagonizado

Acuerdo entre Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla FC para la compra del club

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El nombre de Sergio Ramos ha salido a la luz en las últimas horas y ha causado un auténtico terremoto en el mundo del fútbol al conocerse el último movimiento empresarial del deportista. Tras dejar su carrera como futbolista en México, Ramos ha acaparado todos los focos al conocerse el supuesto acuerdo al que habría llegado con los accionistas del Sevilla FC para la compra del club.

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La operación, que no ha dejado de generar expectación entre los aficionado y los empresarios del mundo del deporte, estaría cerca de llegar al final, lo que podría suponer un vuelco para la institución justo en unos momentos de gran complejidad para todos los sevillistas. Según informa 'ABC Sevilla', el acuerdo entre el de Camas y los accionistas del club es total y apenas faltarían unos trámites para que la operación tenga luz verde para salir adelante.

El mundo inmobiliario, otro de los terrenos de juego de Ramos

Con esta operación, Sergio Ramos volvería a sorprender por su ambiciosa trayectoria en el mundo empresarial y es que, lejos de limitarse al fútbol, el sevillano ha construido durante los últimos años una importante red de negocios que le ha permitido diversificar su patrimonio.

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A sus 40 años, el antiguo jugador del Monterrey ha protagonizado grandes operaciones inmobiliarias, explotaciones ecuestres, inversiones relacionadas con el arte, acuerdos comerciales e, incluso, ha probado suerte en el mundo de la música sorprendiendo como cantante.

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Uno de los sectores donde más ha invertido Sergio Ramos es en el terreno inmobiliario. Según apuntan diversos medios, el futbolista sevillano lleva años participando en operaciones urbanísticas en Madrid a través de distintas sociedades vinculadas a su patrimonio. Entre ellas destaca su participación en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales, uno de los grandes proyectos residenciales del sureste madrileño.

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Además de estas inversiones urbanísticas, Ramos también ha protagonizado operaciones millonarias relacionadas con viviendas de lujo. En los últimos años ha vendido propiedades exclusivas, entre ellas una mansión situada en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Los caballos, su gran pasión

Otro de los negocios más conocidos del futbolista es el mundo de los caballos. Desde hace más de dos décadas, el defensa mantiene una fuerte vinculación con la hípica a través de la yeguada SR4, situada en una finca de grandes dimensiones cerca de Sevilla.

Es justo en esta zona donde el de Camas cría caballos de alta competición y ejemplares de gran valor económico. Algunos de ellos han participado en concursos internacionales y varios han sido vendidos por cifras importantes, especialmente a compradores extranjeros. Además, alguno de estos caballos ha protagonizado titulares al convertirse en regalos directos para sus amigos más cercanos como el cantante Maluma.

La moda y el mundo del arte

La moda y la imagen personal también forman parte de su actividad económica. Durante años, Sergio Ramos ha trabajado con grandes marcas internacionales y ha explotado su imagen como icono deportivo y mediático. Su aparición en campañas publicitarias de grandes marcas y sus colaboraciones comerciales han sido constante a lo largo de los años convirtiéndose en una fuente adicional de ingresos.

Junto a Pilar Rubio, también ha desarrollado inversiones relacionadas con el mundo del arte contemporáneo. Ambos poseen una colección privada con obras de artistas reconocidos internacionalmente.

Su faceta como 'cantante'

Pero si hay una faceta que ha sorprendido especialmente en el último año, esa es su salto al mundo de la música. En agosto de 2025, Sergio Ramos sorprendía lanzando su primera canción. De esta forma, el futbolista sevillano se estrenaba en la música y probaba suerte en un mundo de la canción por el que tenía 'gusanillo' como en varias ocasiones venía demostrando. El futbolista sacaba su tema que se convertía en una auténtica declaración de intenciones con la que se abría en canal y mostraba cómo se sintió tras su salida del Real Madrid.

Con ayuda de los productores Ovy On The Drums (conocido por colaborar con artistas como Nicki Minaj y Karol G) y Yeray Music (compositor de temas para la Mala Rodríguez y JC Reyes), Sergio Ramos estrenaba esta canción que comenzaba como una balada y que según pasan los segundos se iba transformando en una canción con ritmos urbanos y flamencos.

En la canción, Sergio Ramos lanzaba varios dardos a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid con el que parece ser que no acabó del todo bien. Junto a esta melodía simplona y estos tonos bastante fáciles de reproducir, el exfutbolista del Real Madrid también estrenaba videoclip. Un contenido audiovisual con el que el deportista aparecía acompañado de imágenes de la Fuente de la Cibeles y de momentos protagonizados por él mismo en su etapa como jugador del Real Madrid.

Como no podía ser de otra manera, el lanzamiento de Sergio Ramos causaba gran sensación en las redes sociales. Tirando de sentido del humor y bromeando sobre esta nueva andadura del futbolista español, los usuarios creaban memes con los que han comentado la faceta musical de Ramos.

Sus apariciones en eventos como los Latin Grammy

Tras esta incursión en el mundo de la música, Sergio Ramos apareció en varios eventos culturales como en la entrega de los Latin Grammy 2025. Precisamente, el futbolista sevillano fue una de las personas encargadas en entregar los premios otorgados por la Academia a Bad Bunny. Desde Las Vegas, Ramos protagonizó uno de los momentazos de la gala al fundirse en un abrazo con Bad Bunny antes de darle el galardón conseguido en la categoría 'Mejor Álbum de Música Urbana'.

Vestido con un traje de color negro, el defensa del Monterrey se presentó en el escenario de los Latin Grammy 2025 para comunicar quién era el ganador del mejor álbum de música urbana. Una categoría en la que estaban nominados artistas de la talla de Bad Bunny, Nicki Nicole, Fariana, Yandel y Papatinho.

Nada más abrir el sobre que contenía el nombre del ganador, Sergio Ramos esbozó una sonrisa y comunicó a la audiencia quién era el artista que se había alzado como ganador en esta categoría. Al escuchar su nombre, Bad Bunny subió al escenario de Las Vegas donde se encontró con Sergio Ramos que le hizo una pequeña reverencia nada más verle.

De forma simpática, el puertorriqueño devolvió la reverencia al futbolista sevillano y, tras cogerle el premio de las manos, se fundió en un pequeño abrazo con Sergio Ramos.

Su faceta como empresario

En definitiva, tras dejar el Real Madrid y dilatar su trayectoria en varios equipos de fútbol, el de Camas sigue ampliando un imperio empresarial que no deja de crecer. Inmuebles, caballos, arte contemporáneo y sus acuerdos comerciales con grandes marcas han consolidado su gran patrimonio en paralelo a su carrera como deportista.

Toda esta actividad empresarial es un claro ejemplo de que Sergio Ramos ha sabido aprovechar su fama y su trayectoria deportiva para construir una marca personal muy potente. Más allá del fútbol, el defensa andaluz ha conseguido abrirse camino en sectores muy distintos entre sí, combinando inversiones tradicionales con proyectos ligados al entretenimiento y a la cultura.