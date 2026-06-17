El Elche C.F. rescinde la cesión con Rafa Mir, condenado a ocho años y medio por agresión sexual

Antonio Rodríguez 17 JUN 2026 - 22:01h.

La Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven

Rafa Mir rompe su silencio tras ser condenado a ocho años y medio de prisión: "No estoy de acuerdo"

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El Elche Club de Fútbol confirma en un comunicado que ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral con Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven.

El club valenciano, además de aclarar que se desvincula por completo de la imagen del futbolista y que rompe el contrato de cesión, detalla cuál es su postura en este proceso: "El Club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial".

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia condenó este lunes a ocho años y medio de prisión a Rafa Mir, que fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en el domicilio del jugador de Bétera. El tribunal impuso al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, dos años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y uno leve de lesiones a una segunda joven amiga de la anterior.

La sala pidió en la sentencia deducir testimonio, procedimiento similar a una denuncia, contra los policías locales de Bétera que acudieron al lugar de los hechos por si sus declaraciones en el juicio fueran constitutivas de un delito de falso testimonio. La sentencia estableció una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

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La condena a Rafa Mir por agresión sexual a una joven

Una decisión tajante que llega días después de que la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia condenara a prisión a Rafa Mir tras haber sido juzgado el pasdao 28 de mayo por un delito de agresión sexual y un delito de lesiones.

El tribunal determinó que no hubo consentimiento alguno en las dos acciones en las que el acusado le introdujo los dedos en la vagina a la víctima, tanto en la piscina de su chalet de la urbanización Torre en Conill de Bétera como posteriormente en el baño de su chalet en la urbanización de lujo Torre en Conill de Bétera (Valencia).

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Una decisión que no fue aceptada por el futbolista, quien a través de su abogado confirma que recurrirán la sentencia interpuesta por la justicia. Rafa Mir también quiso pronunciarse a través de un 'story' en redes sociales en el que sentenció: "No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia". Ante estos hechos, el Elche, en su comunicado de este miércoles, condenó "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y expresó "su absoluto respeto al procedimiento judicial".