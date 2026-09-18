Raquel Noya A Coruña, 18 SEP 2026 - 07:30h.

La app Sergas Móbil permite consultar cuánto cuesta la atención sanitaria que recibimos, desde una consulta médica hasta una visita a urgencias

Además, la aplicación también revela el precio de los medicamentos y cuánto paga el paciente frente a la cantidad que asume el Sergas

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¿Cuánto cuesta una consulta con el médico de familia? ¿Y una analítica, una prueba diagnóstica o una visita a urgencias? Para muchos pacientes, la respuesta es una incógnita y es muy probable que nunca nadie se lo haya planteado debido a que se trata de un servicio público gratuito en nuestro país. En Galicia, sin embargo, ya es posible consultar estos datos directamente desde el teléfono móvil para que uno se haga a la idea de lo que le cuesta a las arcas públicas su paso por el centro de salud u hospital.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha incorporado una nueva función a su aplicación Sergas Móbil que permite a los usuarios conocer el valor económico de buena parte de la atención sanitaria que reciben. La medida fue presentada este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien defendió que el objetivo es aumentar la transparencia y mostrar a la ciudadanía el coste que supone mantener el sistema sanitario público.

¿Cómo se puede consultar?

La información está disponible para los usuarios registrados en Sergas Móbil con un nivel de seguridad alto. Para acceder a ella hay que entrar en el portal É-Saúde de la aplicación y seleccionar el apartado 'Valoración económica da miña atención sanitaria'. Una vez dentro, los datos aparecen organizados en diferentes bloques para que el paciente pueda conocer el valor económico de los servicios que ha recibido.

El primero corresponde a la Atención Primaria. Ahí se incluyen, entre otros servicios, las consultas médicas y de enfermería, las extracciones de sangre y otras actuaciones realizadas en los centros de salud. La aplicación también permite consultar el importe asociado a la Atención Especializada, con información sobre consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y otros procedimientos.

A estos datos se suma la asistencia prestada en urgencias hospitalarias y en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

El coste de los medicamentos, también disponible

Una de las novedades que puede resultar más llamativa para los usuarios es la información relacionada con los medicamentos y productos dispensados en las farmacias. En este apartado se podrá comprobar el precio de venta al público, la cantidad que aporta el paciente y la parte del coste que finalmente asume el Sergas.

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La Xunta prevé ampliar progresivamente la información disponible. Durante los próximos meses está previsto incorporar también datos económicos relacionados con hospitalizaciones, hospitalización a domicilio, farmacia hospitalaria, prótesis, terapias respiratorias y transporte sanitario no urgente, entre otros servicios.

La nueva herramienta está dirigida a los usuarios que ya tienen acceso a Sergas Móbil con el nivel de identificación requerido. Según los datos facilitados por la Xunta, más de 2,3 millones de gallegos están registrados en la aplicación. Rueda explicó que la iniciativa pretende que la población pueda conocer de forma más directa el esfuerzo económico que existe detrás de la atención sanitaria pública y el coste de los servicios que recibe.

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Una nueva plataforma para controlar los tratamientos

El anuncio de esta nueva función llegó acompañado de otra medida relacionada con la atención farmacológica. La Xunta destinará 3,2 millones de euros al desarrollo de una plataforma destinada a ayudar a los profesionales sanitarios en la prescripción, validación, dispensación y seguimiento de los tratamientos. El sistema analizará información clínica y farmacológica para generar alertas y recomendaciones ante posibles interacciones entre medicamentos, contraindicaciones, duplicidades o problemas relacionados con las dosis.

También permitirá identificar a pacientes que puedan presentar un mayor riesgo y facilitar la adaptación de determinados tratamientos mediante información farmacogenómica. Otro de sus objetivos será mejorar el uso de los antibióticos y contribuir así a combatir las resistencias antimicrobianas.