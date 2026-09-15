Las autoridades de Los Ángeles descartan la pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres

La Fiscalía de Los Ángeles no pedirá la pena de muerte para Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, Rob y Michele

Nick Reiner se enfrentaba a la pena de muerte por el crimen a puñaladas de sus padres

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La Fiscalía de Los Ángeles descarta solicitar la pena capital contra Nick Reiner, el hijo del cineasta y actor Rob Reiner, acusado de matar a sus padres en su casa de Brentwood. Si es declarado culpable, la máxima condena que podrá afrontar será la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las autoridades han decidido así descartar la pena de muerte si finalmente es declarado culpable de asesinar a Rob Reiner y a la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha anunciado este martes que su oficina no solicitará la pena capital contra el acusado, después de revisar las circunstancias del caso y consultar con la familia de las víctimas qué desenlace quería que persiguiera la Fiscalía.

El doble asesinato de Rob y Michele Reiner

La Fiscalía sostiene que Nick Reiner, de 33 años, asesinó a sus padres a puñaladas en la vivienda familiar de Brentwood el 14 de diciembre de 2025. Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados muertos en el dormitorio principal de la casa, ambos con múltiples heridas producidas por un arma blanca.

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Nick Reiner fue detenido horas después cerca de Exposition Park, al sur de Los Ángeles. El acusado, que vivía en una vivienda situada en la misma propiedad que sus padres, permanece encarcelado sin derecho a fianza y se ha declarado no culpable de los cargos que pesan contra él.

La relación entre padre e hijo había quedado reflejada incluso en el cine. En 2015, ambos trabajaron en 'Being Charlie', una película dirigida por Rob Reiner y coescrita por Nick sobre un joven atrapado en una adicción y su complicada relación con su padre. Nick había hablado públicamente de sus problemas con las drogas y de sus intentos de recuperación.

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Una acusación que contempla una circunstancia especial

El caso tomó una nueva dimensión el pasado agosto, cuando salió a la luz la acusación presentada por un gran jurado. Nick Reiner está acusado de dos delitos de asesinato en primer grado y el documento incluye una circunstancia especial que sostiene que actuó al acecho de sus padres, además del uso de un arma mortal.

La Fiscalía había mantenido abierta hasta ahora la posibilidad de solicitar la pena de muerte precisamente por las circunstancias especiales recogidas en la acusación. El gran jurado emitió el escrito de acusación el 20 de julio, aunque sus detalles no se hicieron públicos hasta agosto.

Tras revisar el expediente y valorar las circunstancias agravantes y atenuantes, el fiscal Nathan Hochman ha decidido no pedir la pena capital. La Fiscalía ha tenido además en cuenta las conversaciones mantenidas con los familiares de Rob y Michele Reiner sobre el resultado que querían que se persiguiera en el proceso. En caso de condena, Reiner afrontará como máximo la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Sus hermanos quieren proteger los detalles del caso

El anuncio de la Fiscalía coincide con una nueva comparecencia judicial de Nick Reiner, en la que también se aborda qué ocurrirá con las transcripciones y documentos relacionados con el gran jurado. La defensa ha pedido que permanezcan bajo secreto y Jake y Romy Reiner, hermanos del acusado, han expresado su apoyo a esta petición. Los dos consideran que la publicación de esos documentos podría provocarles un daño adicional al hacer públicos detalles del asesinato de sus padres. Jake Reiner relató en un texto publicado en abril cómo recibió la noticia de la muerte de Rob y Michele y describió el impacto que el crimen y el posterior proceso contra su hermano han tenido sobre la familia.

La salud mental de Nick Reiner puede convertirse también en uno de los elementos relevantes del proceso. Según fuentes citadas por 'Los Angeles Times', había recibido medicación para la esquizofrenia antes de los asesinatos y tenía antecedentes de adicción a las drogas. La Fiscalía ha señalado que dispone de un volumen de pruebas cercano a los dos terabytes y el juicio no se espera antes de 2027. Mientras tanto, Reiner continúa en prisión preventiva y mantiene su declaración de inocencia.

Rob Reiner fue una de las figuras más conocidas de Hollywood, tanto como actor como director. Participó en 'All in the Family' y dirigió películas como 'This Is Spinal Tap', 'La princesa prometida', 'Cuando Harry encontró a Sally' y 'Algunos hombres buenos'. Tras su muerte recibió además un Emmy póstumo por su trabajo en 'The Bear'.