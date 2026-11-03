El jugador del C.F. Talavera, conmocionado, ha recordado en un emotivo mensaje a su amigo, fallecido tras un brutal golpe tras un balón dividido en el Tenerife-Andorra

La RFEF suspende los partidos del martes de Copa del Rey y de Copa de la Reina por el fallecimiento de Jesús de Miguel

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El mundo de fútbol está de luto por la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, tras un brutal golpe en un balón dividido en el último partido del club canario frente al Fútbol Club Andorra en la Liga Hypermotion, disputado ayer, lunes 2 de noviembre.

En la acción, el guardameta del conjunto andorrano, Jesús Owono, golpeó directamente con la rodilla al futbolista madrileño de 30 años, al que tuvieron que sacar inmediatamente en camilla. Con todos en vilo por su estado de salud, y tras su ingreso en la UCI del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, finalmente hoy tristemente se ha anunciado su muerte tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe; un suceso que ha conmocionado a todo el mundo del fútbol y que deja a sus compañeros, amigos y seres queridos, profundamente desolados y en shock.

El mensaje de despedida de Fernando Román, jugador del Talavera, tras la muerte de su amigo Jesús de Miguel

“No me creo que te hayas ido”, escribía Fernando Román, jugador del Talavera, en un duro y emotivo mensaje en las redes sociales, que se han llenado de una oleada de textos de recuerdo al jugador y apoyo a la familia.

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“No sabes lo que te voy a echar de menos. No te consideraba un amigo, te consideraba uno más en mi familia. Siempre me has ayudado cuando estaba mal. En mis peores momentos has estado ahí. Mucha gente no sabe cómo eras, pero yo te conozco y para mí has sido una de las mejores personas que he tenido a mi lado. Humilde, trabajador, nunca te metías en ninguna bronca. Hacías felices a las personas de tu alrededor y sobre todo eras buena persona”, escribía Fernando Román, conmocionado.

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“Me viene a la mente todos los momentos que hemos vivido juntos, el viaje a Punta Cana los cuatro, el cual no olvidaré jamás… Todas las comidas y cenas que hemos pasado, los ratos que echábamos con nuestras hijas, los escape room que nos gustaban mucho…”, recuerda, expresando que todos están “destrozados” tras conocer la noticia.

“Sabemos que desde arriba vas a estar con nosotros y, sobre todo, con tu hija, con María y con tu familia. Amigo mío, te voy a echar mucho de menos. Te quiero mucho, descansa en paz”, ha escrito Fernando Román, que en un segundo mensaje, en el que ha compartido también varias fotografías de algunos momentos vividos junto a Jesús de Miguel, subrayaba: “Has sido más que un amigo. No te olvidaré jamás”.

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Partidos suspendidos y luto en el fútbol por la muerte de Jesús de Miguel

Tras el fallecimiento del futbolista, comunicado oficialmente por el Club Deportivo Tenerife, donde todos permanecen "rotos de dolor" y "con un nudo en la garganta", múltiples de entidades se han pronunciado lamentando lo ocurrido y expresando sus condolencias. Desde el Andorra, club rival, a las distintas entidades y equipos de laLiga, hasta la Real Federación Española de Fútbol, que ha anunciado la suspensión de los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina de este martes.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", ha escrito el Fútbol Club Andorra.

Tras el fuerte golpe, múltiples equipos se han sumado a los mensajes de dolor y de apoyo a la familia, como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid, entre muchos otros.