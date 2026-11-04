"Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, ha señalado Spatz en un mensaje en el que ha expresado su dolor y sus condolencias

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La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, tras un fuerte choque con el portero del Andorra, Jesús Onowo, mantiene en shock al mundo del fútbol. El impacto provocó que el madrileño de 30 años se desplomase con una parada cardiorrespiratoria que sobrecogió al resto de jugadores y aficionados en el estadio. Pese a que lograron revertirla y fue traslado a la UCI del Hospital, a primera hora del día siguiente, ayer, martes 3 de noviembre, se anunciaba la triste noticia de su fallecimiento.

Desde entonces, las muestras de cariño a la familia, los homenajes y los actos de recuerdo al futbolista no han dejado de sucederse, al igual que los mensajes de condolencias y de conmoción por todo lo ocurrido, como el que ha publicado recientemente el argentino Lautaro Spatz, jugador del Fútbol Club Andorra, equipo contra el que jugaba Jesús de Miguel cuando se produjo todo, en la jornada del lunes de la Liga Hypermotion.

El mensaje de Lautaro Spatz por la muerte de Jesús de Miguel: “Nos ha dejado completamente rotos”

“Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”, ha escrito el defensa del conjunto andorrano, relatando el estado en el que se encuentran todos los jugadores.

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“En primer lugar, quiero trasladar mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”, lamenta.

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Al mismo tiempo, en su mensaje, publicado a través de Instagram, el argentino de 25 años ha dedicado también unas palabras a Jesús Owono, portero de su equipo, protagonista por esa acción con Jesús de Miguel que acabó de la peor forma, con el peor desenlace.

“También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, ha señalado, recordando que “en el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas puede terminar con unas consecuencias tan trágicas”.

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“Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi”, finaliza Lautaro Spatz en su mensaje.