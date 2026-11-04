Celia Molina 04 NOV 2026 - 13:37h.

El cuerpo de Jesús de Miguel será trasladado a la Península para ser enterrado en la localidad donde pasó parte de su infancia

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que ha fallecido a los 30 años: jugaba en el Tenerife, estaba casado y tenía una hija

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El Club Deportivo Tenerife, en el que Jesús de Miguel comenzó a jugar en el verano de 2025, ha confirmado que el funeral por la trágica muerte del futbolista tendrá lugar en el pueblo de sus padres, Navahermosa, ubicado en Toledo. Su cuerpo será trasladado a la Península esta misma semana - entre el miércoles y el jueves, como tarde - para ser velado en una localidad con la que mantenía un profundo arraigo y donde había hasta una peña desde la que se seguían sus múltiples logros deportivos.

El funeral, por tanto, se celebrará en el municipio, lugar de origen también de otros familiares. Como tantos niños españoles, Jesús, madrileño de nacimiento, pasó buena parte de su infancia en el pueblo de sus padres si bien, al crecer y convertirse en jugador profesional, su apretada agenda (y sus traslados) no le permitían volver siempre que quería.

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La alcaldesa de Navahermosa, María Soledad Ortiz, ha confirmado que el funeral por la muerte de su querido vecino se celebrará allí, después de expresar públicamente las condolencias del ayuntamiento por tan dolorosa pérdida:

Navahermosa, el pueblo donde Jesús pasó su infancia

"Desde el Ayuntamiento queremos expresar nuestro más profundo dolor ante este trágico desenlace. Queremos trasladar todo nuestro cariño, apoyo y afecto a sus familiares, amigos y a todas las personas que hoy sienten su pérdida. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande, pero queremos que sepáis que estamos a vuestro lado y que compartimos vuestra tristeza. Jesús, siempre has sido y siempre serás un orgullo para nosotros. Hoy nos toca despedirte con el corazón roto, pero nos quedamos con tu recuerdo. Descansa en paz", dijo la entidad.

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El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, ha añadido que la primera plantilla y la directiva acudirán a la localidad toledana para dar el último adiós al futbolista y han trasladado el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo recibidas.

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Jesús será enterrado en el cementerio municipal

Todo el pueblo contuvo la respiración al ver el violento choque que tuvo lugar entre el delantero del Tenerife y el portero del Andorra durante el partido disputado el pasado lunes 2 de noviembre. En una jugada en la que de Miguel pretendía recoger el balón para marcar un gol (y en la que no estaba mirando de frente) Owono salió para defender su portería, chocando frontalmente con él. Jesús cayó entonces al suelo con las manos en la cara y, segundos después, se desplomó sobre el terreno de juego.

Los servicios de emergencia le atendieron y le trasladaron en camilla al hospital pero, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por el golpe y un empeoramiento de su estado neurológico, falleció el día 3 de noviembre a las ocho de la mañana, dejando huérfana de padre a una niña de un año y medio llamada Carla.

Tras ser enterrado en el cementerio municipal de Navahermosa, el Club Deportivo Tenerife ha comunicado que el sábado, día 7 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se celebrará "un solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López". "Toda la afición blanquiazul que así lo desee podrá acudir al acto, en el que se podrá despedir de la mejor manera al delantero tinerfeñista. La primera plantilla del CD Tenerife estará presente, junto al cuerpo técnico y la directiva blanquiazul, en el sepelio del cuerpo de Jesús de Miguel, que tendrá lugar en Navahermosa (Toledo)", dice el comunicado.