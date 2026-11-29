Celia Molina 29 NOV 2026 - 09:30h.

El piloto catalán ha anunciado por sorpresa que se retira del MotoGP y que la carrera de Valencia será la última en la que participará

Marc Márquez anuncia su retirada de MotoGP tras conquistar su décimo Mundial: "He empezado a sentir el miedo"

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El pasado viernes, Marc Márquez anunció por sorpresa su retirada del motociclismo, tan solo una semana después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez. El piloto comunicó la noticia durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia, última carrera de la temporada, con la la discreción que ha marcado su trayectoria en el mundo del motor. Por tanto, y para dolor de sus fans, el circuito de la Comunidad Valenciana será el último en el que le veamos al volante.

A sus 33 años, Márquez ha decidido poner punto y final a su vida como piloto tras conquistar 8 títulos en MotoGP y 10 en total, si sumamos uno en la categoría de 125cc y uno de Moto2. Y lo hace en la cima de su carrera, tras igualar a la leyenda Giacomo Agostini en la categoría reina con su octavo campeonato del mundo en 2026.

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En su cuenta de Instagram, ha publicado un mensaje en el que escribe: "Gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Ésta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia".

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Su padre, exconductor de grúas, y su hermano, piloto

"He sufrido mucho desde el comienzo de la temporada, pero los aficionados y mi familia creyeron en mí. Seguí esforzándome, seguí dando lo mejor de mí. El año pasado dije que estaba en paz conmigo mismo y este título es para vosotros", dijo también recientemente, al recibir su último título.

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Su familia será precisamente, quien más apoyo le de durante y después de su inesperada despedida. Su padre, Juliá Márquez, era conductor de grúas, pero decidió dejarlo para centrarse en la carrera de sus hijos. El amor por las motos les viene por él, ya que era socio del Moto Club Segre, donde pasaron muchas horas de pequeños Marc y Álex.

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Su novia, la influencer Gemma Pinto

Álex es, por tanto, el hermano menor del piloto, que también compite en MotoGP. El pequeño de los Márquez nació en abril de 1996 y tiene 28 años, por lo que le quedan unas temporadas más de carrera. En los últimos años ha defendido los colores de la escudería Gresini Racing y esta temporada ha logrado sus primeras dos victorias en MotoGP (Jerez y Barcelona). Él era el único que sabía la decisión que había tomado su hermano y que era irrevocable.

La madre de ambos, Roser Alentà, también ha sido un apoyo fiel en su carrera, si bien ha reconocido en varias entrevistas que ver cómo sus dos hijos corriendo a toda velocidad no es "nada fácil para ella". El miedo también ha sido uno de los motivos por los que Márquez ha optado por retirarse, debido a su empeoramiento físico: "Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es el miedo a las motos, no es el miedo a la velocidad", ha aclarado, si no a la debilidad que arrastra en el brazo.

Por último, Marc cuenta con el apoyo incondicional de su novia, Gemma Pinto, con quien mantiene una relación sentimental desde el año 2023. Gemma es experta en marketing y relaciones públicas, además de creadora de contenido de moda y estilo de vida en redes sociales y ha acompañado a Márquez en cada uno de sus éxitos.