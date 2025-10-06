La falta de conocimiento financieros actúa como un freno para invertir en el mercado

¿Por qué es importante la educación financiera en los colegios?

El 64 % de los jóvenes españoles, enmarcados en la Generación Z y con edades entre 15 y 27 años, gasta más dinero del que puede permitirse debido a la influencia de las redes sociales y la facilidad de las compras 'online', según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum publicado este lunes con motivo del Día de la Educación Financiera. Y es que sólo un 11% de los españoles ha adquirido sus nociones sobre finanzas a través de cursos y programas académicos de enseñanzas oficiales de primaria, secundaria o superior, según otro estudio realizado por JP Morgan AM entre más de 1.800 personas. Informan Almudena Calvo, Nuria Fresneda y Andrea Sanchís.

El estudio Intrum reseña que esta coyuntura, en el caso de los millennials (nacidos en la década de los 80 y primera parte de los 90), se ha situado en el 51%, mientras que en el caso de los 'boomers' (personas con más de 60 años) y de la Generación Silenciosa este comportamiento se ha limitado al 17%.

Mayor riesgos de endeudamiento

Según reflejan los datos del informe, el impacto de las redes sociales en las decisiones de consumo ha ido más allá del gasto excesivo, ya que casi la mitad de los jóvenes de la Generación Z (47%) ha admitido haber realizado compras impulsivas tras ver publicidad en redes sociales, frente al 17% de la Generación X y apenas un 5% de los 'boomers'.

El informe también refleja la carga emocional asociada a estas conductas, ya que un 54% de los españoles afirma sentirse culpable tras gastar más de lo que puede, nueve puntos por encima de la media europea (45%).

"Esta culpabilidad se suma a la tensión económica que ya sufren muchos hogares, especialmente cuando se combina con la falta de conocimientos financieros adecuados", ha alertado el informe.

El estudio también incide en cómo los nuevos modelos de consumo requieren una mayor preparación financiera, pues un 34 % de los españoles ha dicho que es más probable que compre a proveedores que ofrecen la opción de 'compra ahora, paga después', una práctica cada vez más extendida entre los jóvenes.

"Sin la formación adecuada, puede incrementar el riesgo de endeudamiento", han avisado los autores, ya que estos productos acarrean intereses considerables.

Ligado a esto, el informe ha subrayado que esta tendencia evidencia la necesidad de dotar a los consumidores de herramientas para entender las implicaciones de este tipo de productos y tomar decisiones responsables.

Por otro lado, la digitalización está empezando a abrir nuevas vías de aprendizaje en materia financiera, ya que un 19% de la muestra el estudio ha asegurado utilizar con frecuencia herramientas de IA, como ChatGPT, para comprender mejor las condiciones financieras.

"Aunque todavía es una minoría", ha matizado el estudio, "este dato muestra un creciente interés por adquirir conocimientos que permitan gestionar con mayor autonomía los recursos disponibles, subrayando de nuevo la importancia de reforzar la educación financiera desde edades tempranas".

La experiencia personal como principal fuente de educación financiera

El estudio de JP Morgan AM destaca que la experiencia personal a través de la gestión de las propias finanzas personales se ha erigido como la fuente principal de conocimientos financieros de acuerdo al 35,3 % de los encuestados, y muy especialmente entre los hombres (43 % frente al 25 % de mujeres).

Completando el listado por la parte alta, figuran el recurso al autoaprendizaje por medio de libros o participación en cursos, elemento citado por un 25,8 % de los participantes, y el apoyo de los asesores de su banco habitual, de acuerdo a un 24,6 %.

Tras ellos, han aparecido el aprendizaje a través del consejo de familiares y amigos (23,7 %), páginas y redes de Internet (19,4 %), medios de comunicación (12 %) y profesionales independientes (11,8%).

Respecto a la autoevaluación que estos ahorradores e inversores han hecho de sus conocimientos financieros, cerca del 56 % ha considerado que sus conocimientos son 'básicos', ya que se han puntuado con un 'suficiente' (55,8 %), en tanto que un 18,6 % se ha calificado, directamente, como 'suspenso'.

De su lado, hay un 22 % que se ha dado un 'notable' y apenas un 3,6 % de los entrevistados se ha congratulado con un 'sobresaliente'.

Como consecuencia de esta coyuntura, el estudio ha enlazado que la falta de conocimientos financieros se ha desvelado como uno de los motivos por los que muchos ahorradores optan por no invertir en productos financieros.

Así, según la encuesta, se ha arrojado que el 38% lo que más valora es no perder el capital invertido, un 32,7% prefiere renunciar a rentabilidad a cambio de cierta seguridad y sólo un 29,3% ha aseverado busca conseguir la máxima rentabilidad.

Esto se ha traducido en la prevalencia de productos como depósitos, libretas o cuentas de ahorro (88,7%), frente a alternativas como fondos de inversión, bonos y letras del Tesoro o planes de pensión.

Entrando al detalle de este epígrafe, el estudio ha apostillado que los perfiles con mayor conocimiento financiero y mejor autoevaluación han otorgado una importancia significativamente superior que la media al objetivo de conseguir la máxima rentabilidad, y, en consecuencia, han declarado una mayor intención futura de inversión y una menor tendencia a dejar su dinero parado en depósitos, libretas o cuentas de ahorro.