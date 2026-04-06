Según la Asociación Española de Consumidores, el coste de los preparativos de la primera comunión oscila entre los 3.200 euros de mínimo

Junto con el banquete, el vestuario, los recordatorios, los regalos y las fotografías son los aspectos que mayor coste generan

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El precio de las comuniones ha subido este 2026 un 21% con respecto al año pasado, hasta superar los 6.800 euros de media. Entre vestuario, banquete y otros gastos, estas celebraciones pueden llegar a alcanzar los 15.798 euros de máximo si se contempla un banquete con 50 invitados.

Según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, el coste de los preparativos de la primera comunión ya se presenta en los 3.200 euros de mínimo, aumentando el precio con costes extra como los recordatorios o reportajes fotográficos.

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Coste similar al de una boda

Junto con el banquete, el vestuario, los recordatorios, los regalos y las fotografías son los aspectos que mayor coste generan, lo que supone un desembolso importante para las familias en esta celebración religiosa.

El informe constata que el presupuesto asciende con la celebración del banquete, que se equipara prácticamente a los de una boda, ya que han dejado de ser celebraciones más íntimas y estrictamente familiares.

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El precio del cubierto para la celebración de la primera comunión oscila entre los 50 y 220 euros, con un precio medio de unos 90 euros, lo que implica que para un banquete con 50 personas, el coste medio de la celebración se situaría en unos 4.500 euros.

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Gasto de vestuario

En cuanto al vestuario, en el caso de una niña los precios oscilan entre los 90 y los 1.900 euros, a lo que se sumarían complementos de la vestimenta, que elevarían el coste de 342 euros de mínimo a los 3.038 de máximo, con un coste medio de 976 euros.

En el caso de un niño, el precio oscila entre los 110 y los 820 euros, que junto con los complementos eleva el montante hasta los 360 euros la opción más barata y hasta los 1.960 euros, con un coste medio de 917 euros si se elige la vestimenta de almirante.

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Comparar precios y calidades

A todo ello, se suma el gasto por recordatorios, reportaje fotográfico o de vídeo, con un precio medio de 140 euros, 220 euros y 1.050 euros, respectivamente.

La Asociación Española de Consumidores recomienda comparar precios y calidades entre las diferentes opciones, reservar con antelación la celebración del banquete para encontrar precios más asequibles, así como buscar opciones adecuadas al presupuesto del que disponga la familia, y evitar créditos rápidos para asumir los costes derivados de la celebración.