Para acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria para que nos hagan la declaración de la renta hay que solicitar cita previa a partir del 29 de mayo

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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La campaña para la declaración de la renta 205-2026 avanza en sus primeros meses de vigencia con la vista puesta en las dos fechas próxima de interés para los contribuyentes. Algunos contribuyentes ya han solicitado y realizado sus declaraciones vía telefónica y ahora quedaría empezar a preparar todo para los que prefieran acudir presencialmente a la oficinas de hacienda y cumplir con el fisco en persona. En este caso, el periodo para solicitar fecha para una cita arranca el 29 de mayo, para acudir a partir del 1 de junio con toda la documentación ya preparada.

Esta vía, aunque limitada por disponibilidad de citas, sigue siendo esencial para contribuyentes con situaciones fiscales complejas o con dificultades para manejar los canales digitales. La atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria se desarrollará del 1 al 30 de junio de 2026, siempre con cita previa. El plazo para solicitar cita se abrirá el 29 de mayo y permanecerá disponible hasta el 29 de junio.

Estas fechas coinciden con el tramo final de la campaña, que concluye oficialmente el 30 de junio de 2026, último día para presentar la declaración por cualquier vía.

Cómo solicitar cita previa

La cita previa puede solicitarse por tres canales oficiales:

Sede electrónica de la Agencia Tributaria (requiere identificación mediante Cl@ve, certificado digital o DNIe).

de la Agencia Tributaria (requiere identificación mediante Cl@ve, certificado digital o DNIe). Teléfono automático : 91 535 73 26 / 901 12 12 24.

: 91 535 73 26 / 901 12 12 24. Teléfono de atención para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

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La recomendación de la propia Agencia es solicitar la cita lo antes posible, ya que la disponibilidad suele agotarse rápidamente.

Documentación necesaria para acudir a la cita

La Agencia Tributaria exige que el contribuyente acuda con toda la información relevante para poder confeccionar la declaración. Entre los documentos habituales se encuentran:

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DNI o NIE del declarante y, si procede, de los miembros de la unidad familiar.

y, si procede, de los miembros de la unidad familiar. Número IBAN de la cuenta bancaria .

. Certificados de ingresos y retenciones: trabajo, pensiones, prestaciones, ERTE, etc.

trabajo, pensiones, prestaciones, ERTE, etc. Información sobre inmuebles : recibos del IBI, contratos de alquiler, referencia catastral.

: recibos del IBI, contratos de alquiler, referencia catastral. Certificados de aportacione s a planes de pensiones, donativos, cuotas sindicales o colegiales.

s a planes de pensiones, donativos, cuotas sindicales o colegiales. Documentación de deducciones autonómicas aplicables (vivienda, familia, eficiencia energética…).

¿Para quién está indicada la atención presencial?

La modalidad presencial está especialmente recomendada para:

Contribuyentes con situaciones fiscales complejas (varios pagadores, alquileres, transmisiones patrimoniales).

(varios pagadores, alquileres, transmisiones patrimoniales). Personas con dificultades tecnológicas o sin acceso a internet.

o sin acceso a internet. Mayores o contribuyentes que prefieren una revisión exhaustiva por parte de un técnico.

por parte de un técnico. Residentes en zonas donde el plan telefónico “Le Llamamos” no cubre todas las necesidades.

La Agencia Tributaria recuerda que la atención presencial es la vía con menor capacidad de citas, por lo que conviene reservar con antelación.

Se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

Los expertos de Finect han elaborado una guía de los diez errores más habituales al enfrentarnos a la declaración de la renta y que serían:

No comprobar si estás obligado a declarar (o si te conviene hacerlo)

Confirmar el borrador sin revisarlo en detalle

No actualizar los datos personales y familiares

Perder deducciones estatales por desconocimiento

Ignorar las deducciones autonómicas disponibles

Cometer errores en ganancias y pérdidas patrimoniales

No aplicar regímenes fiscales especiales

Dejar la declaración para el último momento

No buscar ayuda profesional cuando es necesario

No planificar la Renta más allá de este año

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.