La jornada intensiva entre los funcionarios no altera los horarios de atención al público que se respetan tanto en los tramos de mañana y de tarde

Ya es oficial en el BOE: así queda la jornada intensiva de miles de funcionarios este verano de 2026

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Una buena parte de los funcionarios que integran las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) disfrutan durante los meses de verano de la jornada intensiva. La reducción de las horas trabajadas se organiza para mejorar la conciliación laboral y familiar durante estos días, pero con la obligación de que los servicios de información, registro y atención ciudadana se mantengan activos y funcionando en los tramos habituales.

Respeto a la atención al público

Así, la atención al público queda expresamente blindada en este periodo según consta en la resolución publicada en el BOE el 15 de abril pasado que fija tanto los horarios de apertura obligatoria como las condiciones en las que los empleados pueden adaptar su jornada entre junio y septiembre.

La norma obliga a que las oficinas abiertas al público continúen prestando servicio de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, salvo que el calendario laboral de cada ámbito establezca otro horario por la naturaleza del servicio.

Es decir, la Administración puede reorganizar turnos o ajustar equipos, pero no reducir la franja de atención. El propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recalca que la aplicación de la intensiva se hará “garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”.

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La organización de la jornada intensiva para el personal se podrá aplicar del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive. Durante ese periodo, los empleados podrán trabajar seis horas y media continuadas, siempre dentro del tramo de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Para quienes realizan exclusivamente jornada de tarde, el horario intensivo será también de seis horas y media seguidas, pero entre las 14:30 y las 21:30 horas.

En los centros que funcionan con jornada continuada de mañana y tarde, la intensiva se ajustará igualmente al tramo de 8:00 a 15:00 horas. El personal de especial dedicación deberá añadir cinco horas semanales adicionales durante este periodo, con al menos dos horas y media realizadas hasta las 18:00 horas de lunes a jueves.

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Periodo ampliado

La resolución incorpora además una ampliación del periodo para determinados colectivos por motivos de conciliación. Podrán acogerse a la intensiva desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre los empleados públicos con hijos, menores tutelados o acogidos de hasta 12 años, siempre que convivan y dependan del solicitante. También quienes tengan a su cargo personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, en las mismas condiciones de convivencia y dependencia. Este derecho se mantiene incluso en el año en que el menor cumpla los 12 años.

El BOE recuerda que la jornada intensiva no puede reducir el cómputo anual de las 35 horas semanales. El artículo 2.4 obliga a que los calendarios laborales garanticen el cumplimiento íntegro de la jornada anual, de modo que las horas no trabajadas deberán recuperarse según determine cada departamento u organismo. La resolución no fija un sistema único de recuperación, pero sí exige que se respete el total anual. Tampoco implica reducción salarial, ya que se trata de una adaptación temporal del horario, no de una disminución de jornada.

Los sindicatos calculan que las plantillas que pueden llegar a beneficiarse de esta medida de modificación horaria en los meses de verano se sitúan en torno a los 220.000 trabajadores públicos. Instrucciones similares pueden desarrollarse también entre los grupos de trabajadores públicos correspondientes al resto de comunidades autónomas o administraciones locales que desarrollan sus propios esquemas de trabajo durante estos períodos de tiempo y atendiendo a sus propias necesidades de atención a la ciudadanía.