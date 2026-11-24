El Ruso, el autor de un tiroteo y de la explosión en la que murió un policía y un agente canino en Oviedo, continúa fugado

Los agentes reconstruyen la rutina de El Ruso antes del tiroteo y de la explosión a través de las cámaras de seguridad de Oviedo

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Oviedo rusoDos semanas. Se cumplen 14 días desde que se esfumase el rastro de Manuel Ferrero, conocido como El Ruso, tras protagonizar un tiroteo y una explosión mortal en Oviedo. Aquel martes 10 de noviembre, este hombre disparaba indiscriminadamente a una vecina de 17 años y, después, colocaba una mochila bomba en su portal.

El explosivo causaba la muerte de un policía, un agente canino y hería de gravedad a un Tedax. Justo después, El Ruso se daba a la fuga. Desde entonces, la Policía Nacional mantiene desplegado un dispositivo para dar caza al considerado como 'el fugitivo más buscado de España'.

Analizan el perfil psicológico de El Ruso

Durante estas dos semanas, los agentes han rastreado su huella digital, han interrogado a su pareja, han analizado minuto a minuto las cámaras de seguridad de la zona, han reconstruido su rutina diaria, han inspeccionado el alcantarillado del barrio ovetense de Villafría y hasta le han buscado por los montes y las zonas rurales de Asturias.

Los policías buscan cualquier pista que pueda facilitar el paradero de El Ruso. Por eso, también se ha enviado a Asturias a dos especialistas de la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Nacional para reconstruir la personalidad y los hábitos de Manuel Ferrero.

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Como informan medios locales, estas profesionales analizan el perfil de El Ruso. En dichos trabajos se ha conocido los problemas psiquiátricos que padecería este hombre, lo afectado que estaría por la muerte de su madre y, también, su presunta adicción a algunas sustancias ilegales.

Reconstruyen el día a día de El Ruso

Dónde fue, cómo escapó y en qué lugar se encuentra, son algunas de las preguntas que la Policía Nacional y la Guardia Civil tratan de resolver. Para ello, los agentes han comenzado a analizar también las cámaras de seguridad del barrio de Villafría.

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Los investigadores recapitulan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona y analizan cómo fueron los días previos al ataque. Según informa el medio de comunicación 'El Comercio', las imágenes de las cámaras de seguridad y tráfico de Oviedo "se han convertido en un material de enorme valor".

A través de estas imágenes, los investigadores tratan de reconstruir cómo eran los días y la rutina de El Ruso los días y semanas previas a que protagonizase este tiroteo y esta explosión que ha causado el caos en Oviedo.

Su búsqueda

Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes también han rastreado Villafría, Grado y otros puntos de la región de Asturias en busca de este fugitivo. A través de controles de carretera, inspección del alcantarillado y búsqueda en distintas localidades y zonas rurales asturianas, los agentes tratan de dar con cualquier pista que pueda dar con el paradero de este hombre que se dio a la fuga tras colocar el explosivo en el portal de Oviedo, detallan desde 'LNE'.

Precisamente, el dispositivo se ha desplazado hasta otros puntos de la geografía española como la Cataluña. Tras recibir varios avisos en la localidad catalana de Manresa, la Policía aclaraba que el fugitivo no se encontraba en ninguno de los puntos donde varios testigos lo localizaban.

Oviedo pide responsabilidad y respeto a quienes dejan mochilas abandonadas mientras se busca a El Ruso

Por su parte y al no encontrar ninguna pista que pueda dar con el paradero de El Ruso, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el respeto a las personas que dejan mochilas o maletas abandonadas en Oviedo estos días, mientras se mantiene activa la búsqueda del presunto responsable de la muerte de un agente de la Policía Nacional el pasado martes, apodado como 'El Ruso'.

Ante esta situación, Canteli ha señalado que es "inevitable" que la gente "tenga miedo" ante la aparición de estos bultos abandonados y ha pedido a quienes lo hacen de manera intencionada que actúen con responsabilidad. Quien deja una maleta en la calle Uría, ha dicho, "no la deja por casualidad" sino para "hacer daño y para molestar", por lo que ha pedido "un poco de respeto".

El tiroteo y la explosión perpetrados por El Ruso

Los hechos ocurrieron a las 07:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó, al parecer por un conflicto vecinal, un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años, que está fuera de peligro.

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

La mujer del presunto autor, que fue arrestada de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó el jueves en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque permanecerá unida a la causa.