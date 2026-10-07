La vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de la estrategia política del Gobierno en las semanas previas a las elecciones del 29 de noviembre

Los Sindicatos de Inquilinas proponen el 11 de noviembre como fecha para la huelga general

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La convocatoria de una huelga general promovida por los sindicatos en protesta por los problemas de acceso a la vivienda ha abierto un nuevo frente de confrontación política. Mientras el Gobierno ha mostrado comprensión hacia la movilización, el Partido Popular considera que se trata de una iniciativa con una clara intencionalidad política en favor del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Apoyo gubernamental a la huelga general por la vivienda

El presidente del Gobierno dejó clara su posición respecto a la convocatoria y defendió el derecho de los sindicatos a promoverla. “Desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional, pero deberían hacerlo todos”, afirmó.

El respaldo del Ejecutivo fue reforzado por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien situó el foco de la protesta en las dificultades que atraviesan numerosos ciudadanos para acceder a una vivienda. “La convocatoria es por la vivienda. Muchísimos trabajadores y trabajadoras en este país tienen un problema para acceder a la vivienda”, señaló.

La misma línea defendió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que consideró legítimas las reivindicaciones planteadas por los sindicatos. “Es una reivindicación justa porque hay un gran consenso en la sociedad española de que el mercado de la vivienda no está funcionando”, sostuvo.

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La vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de la estrategia política del Gobierno en las semanas previas a las elecciones del 29 de noviembre. El Ejecutivo trata de mantener el foco en este asunto tras la derogación en el Congreso de varios decretos relacionados con la materia debido al voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Desde el Gobierno y el PSOE también se ha insistido en que la protesta no debe interpretarse como una movilización contra el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, afirmó que “el que se sienta aludido, que esa huelga va contra ellos, tendrá que hacer una reflexión”. En la misma línea se expresó la portavoz del PSOE, Montse Domínguez, al asegurar que “las concentraciones no son contra el Ejecutivo, están siendo contra el Legislativo”.

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Frente a esta posición, el Partido Popular rechazó la convocatoria de la huelga general. Su portavoz, Borja Sémper, criticó duramente la iniciativa sindical y cuestionó las motivaciones que hay detrás de la movilización.

“Yo creo que los sindicatos, ocho años después, se han caído de la cama. No tengo tan claro que se hayan caído del lado correcto de la cama”, afirmó. A su juicio, la decisión responde a motivos políticos. “Es una decisión eminentemente política con la intencionalidad de favorecer a una opción política que es la de Pedro Sánchez”, añadió.