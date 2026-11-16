Maitena Berrueco 16 NOV 2026 - 12:55h.

Varias razones explican un precio tan atractivo en la capital de provincia con la vivienda más cara de España

En venta un insólito piso de 34 m² en Donostia en el que para ir al baño o la cocina hay que salir al rellano: "Es broma, ¿no?"

Compartir







San SebastiánDonostia tiene el dudoso honor de ser la capital de provincia con la vivienda más cara de España. Los precios están disparados y por eso, encontrar a la venta un piso de 78 metros cuadrados en San Sebastián, por 170.000 euros, es casi como hallar una aguja en un pajar. Claro que hay varios detalles que explicarían ese atractivo precio.

Ni se puede visitar; ni tampoco tasar para solicitar una hipoteca; ni, de momento, entrar a vivir porque “se encuentra okupada ilegalmente”. Estas son las peculiares condiciones con las que sale a la venta un piso en el barrio donostiarra de Altza.

A veces, basta un simple vistazo a las ofertas inmobiliarias actuales para descubrir algunas de las propiedades más insólitas, en alquiler o venta, de nuestro mercado inmobiliario. Las hay peculiares por su distribución, como aquel piso que se alquilaba en Donostia y en el que para ir al baño o a la cocina había que salir al rellano; o las que sorprenden e inspiran mordaces comentarios como un micropiso de 17 metros cuadrados en Bilbao por 595 euros al mes.

Un chollo, o no tanto

Al anuncio, publicado en el Portal Inmobiliario Idealista, no se le puede recriminar falta de transparencia, porque antes incluso de hablar de los metros cuadrados o de la distribución de este bajo de la calle Jolastokieta, ya se advierte de que es un "piso bajo que se vende por Cesión de Remate Judicial" y que “NO es posible visitar ni se puede tasar para hipoteca”. En estos momentos, además “se encuentra okupada ilegalmente”, añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El precio de venta es de 170.000 euros, es decir, 2.179 euros el metro cuadrado, muy por debajo del precio medio que se sitúa en esta zona de la capital guipuzcoana por encima de los 4.000 euros. Un chollo, si no fuera por los condicionantes, poco apetecibles, que arrastra esta propiedad.

Se trata de una vivienda en planta baja y exterior. Sin ascensor ni calefacción, pero con un garaje adosado de 18 metros cuadrados de superficie. El número 17 de la calle Jolastokieta cuenta con 78 metros cuadrados construidos, de los cuales 65 m² son útiles. Distribuida en tres habitaciones y un baño, el edificio fue construido en 1960, pero el piso en cuestión, fue sometido en 2007 a una reforma y no dispone de calefacción.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Qué es una cesión de remate

El propio portal inmobiliario describe la situación de la vivienda a la venta en Altza como "ocupada ilegalmente" y adjunta un enlace en el que explica qué significa esto. Así, señalan que alguien vive en la vivienda sin contrato vigente ni permiso del propietario del inmueble. El fenómeno conocido como ‘okupación’ no está recogido de forma explícita en nuestro marco legal. Sin embargo, éste si recoge dos conceptos que se refieren a ello: la usurpación y el allanamiento de morada.

La otra cuestión a la que se refiere el anuncio y a la que los interesados pueden no estar tan familiarizadas es la que se refiere a la venta por cesión de remate judicial. ¿Qué significa esto? Pues que cuando un banco, fondo o particular resulta adjudicatario de un inmueble en una subasta judicial o notarial, no siempre le interesa conservarlo ni completar la inscripción registral a su nombre. La cesión de remate permite transmitir ese derecho de adjudicación a un tercero antes de formalizarlo, normalmente a cambio de una prima. Para el cesionario, supone acceder a un inmueble adjudicado con un descuento relevante sobre su valor de mercado, sin haber participado directamente en la puja.