Las becas de colaboración ofrecen 2.000€ a universitarios que se inicien en tareas de investigación.

Hasta 40.000 euros para contratar a investigadores o personal cualificado: las ayudas dirigidas a las pymes

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Estudiar en la universidad implica muchos más gastos que la matrícula. Transporte, alojamiento, material y manutención elevan el coste del curso, especialmente para quienes estudian lejos de casa. Para aliviar parte de ese esfuerzo económico, el curso 2026-2027 vuelve a contar con las becas de colaboración en departamentos universitarios, una ayuda de 2.000€ vinculada a la iniciación en tareas de investigación.

La convocatoria estatal ha repartido 2.111 becas entre universidades de buena parte del país, mientras que Cataluña gestiona otras 320 mediante su propia convocatoria. País Vasco mantiene un programa específico, las becas Ikasiker, con una modalidad de 2.000€ para estudiantes que colaboren con grupos y centros de investigación.

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No se trata de una beca para cualquier curso ni de una ayuda concedida únicamente por renta. En la convocatoria estatal pueden participar estudiantes matriculados en el último curso de grado o en el primer curso de un máster universitario oficial. Además, deben presentar un proyecto de colaboración relacionado con sus estudios y avalado por el departamento universitario.

Quiénes pueden optar a los 2.000€

La convocatoria establece notas mínimas diferentes según la rama de conocimiento. Se exige un 7,25 en Ingeniería y Arquitectura; un 7,70 en Ciencias y en Ciencias Sociales y Jurídicas; un 7,80 en Ciencias de la Salud, y un 8,00 en Artes y Humanidades.

En el caso de los alumnos de grado también deben cumplirse determinadas condiciones sobre los créditos superados y pendientes. Para los alumnos de máster, la convocatoria exige estar matriculado durante 2026-2027 de la totalidad de las asignaturas o créditos del primer curso.

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La ayuda no consiste únicamente en recibir dinero para continuar estudiando. Los beneficiarios deben colaborar con un departamento universitario durante siete meses y medio, a razón de tres horas diarias. El trabajo se desarrolla conforme al proyecto presentado y debe estar relacionado con las líneas de investigación del departamento, por lo que funciona como una primera toma de contacto con el mundo investigador.

La dotación es de 2.000€ por estudiante y se abona como una cantidad única. Recibirla no supone quedar exento del pago de la matrícula ni de otros precios públicos universitarios. Tampoco convierte la colaboración en una relación laboral con la universidad.

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Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana concentran las plazas

El reparto territorial muestra importantes diferencias. Madrid dispone de 470 becas dentro de la convocatoria estatal, Andalucía cuenta con 563 y la Comunitat Valenciana con 296. Castilla y León tiene asignadas 180, Galicia 162 y Murcia 82. También hay plazas para Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y La Rioja.

Cataluña dispone de 320 becas, financiadas con cargo al mismo programa estatal pero gestionadas por la Generalitat. La cuantía individual también es de 2.000€ y las condiciones mantienen el objetivo de que estudiantes de último curso de grado o de primer curso de máster colaboren con departamentos universitarios.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, los plazos. La convocatoria estatal y la catalana cerraron el 22 de septiembre de 2026. Por tanto, quienes no presentaron la solicitud antes de esa fecha ya no pueden incorporarse a esas convocatorias este curso, aunque las becas se desarrollarán durante 2026-2027.

País Vasco mantiene abierta su convocatoria propia

La situación es distinta en el País Vasco. Las becas Ikasiker 2026-2027 pueden solicitarse hasta el 19 de octubre y ofrecen 150 ayudas de 2.000€ en su modalidad principal. Están dirigidas a estudiantes universitarios con vecindad administrativa en Euskadi que quieran colaborar con grupos de investigación, centros de excelencia, institutos sanitarios, centros tecnológicos y otras entidades reconocidas.

En esta modalidad pueden participar alumnos matriculados en uno de los dos últimos cursos de grado o doble grado. Se exige, con carácter general, una matrícula mínima de 60 créditos, aunque existen excepciones, y una nota media que varía desde el 6,00 exigido en Ingeniería y Arquitectura hasta el 7,00 de Artes y Humanidades.

La colaboración vasca se desarrolla entre enero y junio de 2027, con una dedicación de entre seis y 15 horas semanales. También es necesario presentar un proyecto relacionado con la titulación y contar con la aceptación previa del grupo o centro de investigación en el que se realizarán las tareas.

Por ello, antes de dar por perdido este tipo de ayuda conviene comprobar qué convocatoria corresponde según la comunidad y la universidad. Aunque el plazo general ya ha terminado, en País Vasco todavía permanece abierto y ofrece 2.000€ a quienes cumplan los requisitos académicos y quieran iniciarse en investigación durante el curso 2026-2027.