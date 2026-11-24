Los gases fluorados se utilizan habitualmente en equipos de refrigeración y climatización, bombas de calor, sistemas de protección contra incendios y otros procesos industriales

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para actualizar y reforzar la regulación sobre la comercialización y el uso de los gases fluorados de efecto invernadero, sus alternativas y los equipos que los contienen.

En un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) precisa que la norma adapta el marco nacional a los nuevos reglamentos europeos de gases fluorados y sustancias que agotan la capa de ozono, aprobados en 2024, y sustituye al Real Decreto 115/2017.

Usados en equipos de refrigeración y climatización

Los gases fluorados se utilizan habitualmente en equipos de refrigeración y climatización, bombas de calor, sistemas de protección contra incendios y otros procesos industriales.

Si bien esos gases tienen aplicaciones importantes en distintos sectores, esa cartera señala que presentan un elevado potencial de calentamiento global, con lo que reducir sus emisiones y avanzar hacia alternativas con menor impacto climático constituye una prioridad.

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El nuevo real decreto desarrolla, como explica el Miteco, las disposiciones necesarias para aplicar la normativa europea y refuerza los mecanismos de control durante todo su ciclo de vida, desde su comercialización y utilización hasta su recuperación y gestión como residuo.

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Una de las principales novedades es la incorporación expresa de los refrigerantes naturales al ámbito de aplicación de la regulación nacional. Entre ellos figuran el dióxido de carbono (CO₂), el amoniaco (NH₃) y los hidrocarburos, como el propano (R290), que los pueden sustituir en diferentes aplicaciones y su impacto climático es menor.

La norma recoge las restricciones europeas a la introducción en el mercado de equipos que utilizan gases fluorados con un elevado potencial de calentamiento global y contempla las excepciones previstas cuando las alternativas no puedan instalarse por razones de seguridad en el lugar de operación.

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Igualmente extiende a los distribuidores de refrigerantes naturales determinadas obligaciones relativas a la comercialización y titularidad de estos productos a fin de mejorar su control y garantizar que su manipulación se realiza por personal cualificado.

El real decreto también actualiza el sistema de formación y certificación de los profesionales que trabajan con esos gases y refrigerantes naturales, acorde con los nuevos requisitos europeos.

Se establecen nuevos certificados y acreditaciones que permiten trabajar con diferentes tipos de refrigerantes, incluidos el CO₂, el amoniaco y los hidrocarburos.

Asimismo, se incorporan acreditaciones específicas para los sistemas de refrigeración y climatización de vehículos y otros equipos móviles.

Renovación de los certificados cada siete años

Según esto, los certificados y acreditaciones deberán renovarse al menos cada siete años y para los profesionales que ya dispongan de certificados conforme a la normativa anterior, se establece como fecha límite el 12 de marzo de 2029 para su primera actualización.

La norma crea un registro electrónico centralizado, que contará con seis secciones, para mejorar el seguimiento y el control de las obligaciones establecidas en la regulación europea y nacional.

Además, el real decreto incorpora la obligación de recuperar los gases de las espumas de aislamiento de poliuretano y poliestireno presentes en paneles y placas laminadas antes de llevar a cabo trabajos de renovación, reforma o demolición de edificios.

La medida permitirá evitar la liberación a la atmósfera de sustancias con un elevado impacto climático o que contribuyen al agotamiento de la capa de ozono.