"Yo soy una persona un poco seria y un poco aburridilla, pero es que vosotros me habéis contagiado", ha dicho

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El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha arrancado este martes a rapear para defender los derechos de la infancia y, ataviado con un gorra del revés y gafas de sol, ha animado a todos los asistentes al acto institucional con motivo del Día de la Infancia a terminar haciendo "los discursos rapeando, bro".

Tras las intervenciones orales, musicales y escenografías del alumnado de los centros educativos de la región CEIP Barranco Cafetero de Villarrobledo (Albacete), CEIP Lorenzo Medina de Valdepeñas (Ciudad Real), CEE Infanta Elena de Cuenca, IES Harévolar de Alovera (Guadalajara) e IES Princesa Galiana de Toledo, Bellido ha querido imitar concretamente a los del colegio valdepeñero, que han interpretado un rap, para dar un toque "divertido" a la sesión.

"Yo soy una persona un poco seria y un poco aburridilla, pero es que vosotros me habéis contagiado", ha admitido Bellido, que ha pedido a todos los presentes en el salón de plenos que hicieran palmas para coger ritmo antes de ponerse a rapear: "Quiero que todos los diputados se pongan a rapear, para que Castilla-La Mancha también lo pueda petar. Que la infancia de todo el mundo pueda jugar y todos los derechos de la infancia garantizar".

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Tras ser jaleado y aplaudido por este momento, se ha procedido a la lectura del manifiesto conjunto propuesto por Unicef Comité Castilla-La Mancha y por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI) de Castilla-La Mancha, por el Día Mundial de la Infancia, con el que se pretende "mirar el mundo con los ojos de la infancia" que son los "ojos que no discriminan".

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En él se reafirma el compromiso "con todos los niños, niñas y adolescentes, reconociendo que las decisiones políticas que tomamos son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible" y "condicionan de forma directa sus oportunidades presentes y futuras".

Se recuerda en el texto que garantizar los derechos de la infancia "no es solo una obligación legal y ética, sino también una inversión imprescindible para el progreso y el bienestar de toda la sociedad" y, tras repasar "contextos" donde los niños siguen sufriendo conflictos y desigualdades, se reconoce que los avances logrados en las últimas décadas no pueden darse por consolidados.

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"Debemos seguir reforzando nuestro compromiso con la cooperación internacional"

"Por ello, debemos seguir reforzando nuestro compromiso con la cooperación internacional, la acción humanitaria y la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Estos desafíos también están presentes en nuestro entorno más cercano", prestando especial atención a la pobreza infantil y al bienestar emocional.

El texto se centra igualmente en la transformación digital, que presenta "enormes oportunidades para la infancia, pero también nuevos riesgos", apostando por un uso responsable de la tecnología digital; y en garantizar los derechos de todos los niños y niñas que llegan al país en situación de vulnerabilidad.

"Como responsables públicos nos comprometemos a situar a la infancia y la adolescencia en el centro de las decisiones que adoptemos, analizando el impacto que estas tienen sobre sus derechos y bienestar. Nos comprometemos también a escuchar su voz, promover su participación efectiva y rendir cuentas sobre aquellas políticas que les afectan directamente", concluye el texto, que subraya que "proteger a la infancia es proteger el presente y el futuro de nuestra sociedad".

"Avances extraordinarios"

En el acto han intervenido, además de los centros escolares y Pablo Bellido, el presidente de Unicef Comité CLM, Eduardo Sánchez Butragueño; la presidenta de POI CLM, Milagros Figueras Alarcón; y la directora general de Infancia, Inma Tello.

Bellido, antes de su rap final, ha hecho balance de la XI Legislatura en materia de infancia, destacando avances en puntos como el Pacto por la Infancia, pero lamentando que no haya habido ningún acuerdo en la Cámara en estos tres años y medio sobre derechos de la infancia y la adolescencia "ni se ha aprobado una sola declaración institucional como resolución unánime de este parlamento sobre derechos de los niños y las niñas".

En este punto, ha pedido a la infancia representada este martes por los escolares de los cinco centros participantes, "que nos contagiéis", insistiendo en que estos derechos "son inalienables y no pueden estar condicionados por las creencias de vuestras familias, por motivos de sexo o por el lugar donde hayáis nacido".

Butragueño ha recordado que el 11 de diciembre Unicef cumplirá "ocho décadas defendiendo a la infancia en todo el mundo" y llegando "allí donde un niño o una niña necesitan ayuda, protección o esperanza", consiguiendo "avances extraordinarios".

"Millones de vidas se han salvado gracias a la vacunación, más niños y niñas han podido ir a la escuela, y más derechos han sido reconocidos y protegidos. Son logros que demuestran que cuando la sociedad se une en torno a una causa justa, las cosas pueden cambiar. Pero también sabemos que todavía queda mucho por hacer", ha detallado.

Ha destacado que la pobreza infantil y el bienestar emocional, la salud mental o la participación siguen siendo desafíos que nos interpelan a todos y por ello defender los derechos de la infancia "es una responsabilidad compartida" de las instituciones, de las organizaciones sociales, de los centros educativos, de las familias y de toda la ciudadanía.

"Sensibilidad" de C-LM

La presidenta de POI C-LM ha comenzado su intervención preguntado a los chicos presentes cómo les gustaría que fuera el mundo en el que van a crecer, para añadir a continuación que conseguir un mundo donde "todas las personas tengan las mismas oportunidades, donde nadie sufra rechazo por ser diferente y donde podáis estudiar, jugar, hacer amistades y perseguir vuestros sueños" es defender los derechos de la infancia.

Figueras Alarcón ha reconocido que "Castilla-La Mancha ha demostrado siempre sensibilidad hacia la infancia" pues hay "leyes, políticas públicas y programas que protegen sus derechos y a las familias" pero ha declarado que hay que "seguir trabajando para reducir la pobreza infantil, apoyar a las familias y garantizar la igualdad de oportunidades tanto en las ciudades como en los pequeños municipios de nuestra región".

"Podemos tener ideas diferentes y trabajar de manera conjunta, debatir sin enfrentarnos y respetarnos", ha manifestado, aprovechando que el acto se celebra en las Cortes regionales, donde "conviven ideas y propuestas políticas", para concluir pidiendo un refuerzo para "la educación en el respeto, la convivencia y la prevención de los discursos de odio".

La directora general ha animado a los jóvenes a participar en los consejos locales de la infancia, ha recordado la existencia de la Mesa de Participación Infantil y ha apostado por "pelear" para que sus derechos siempre se garanticen. "Y para que estos derechos sean una realidad, necesitamos una responsabilidad compartida. Las instituciones, las entidades que hoy nos acompañan también, las familias, los profesores, los chicos y chicas de nuestra región".

Inma Tello ha tenido un reconocimiento para los centros educativos y los profesionales de este ámbito y también para las familias. "Cuando escuelas, familias, entidades sociales, administraciones, colaboramos, construimos una red mucho mejor alrededor de cada niño y de cada niña. Una red que permite detectar dificultades, prevenir situaciones de riesgo, acompañar a quienes necesitan apoyo y crear comunidades más inclusivas".

"Hoy os animo a que aprovechéis esta jornada. Hablad con confianza, contad lo que pensáis y no tengáis miedo de plantear aquello que queréis cambiar. No hace falta que estemos siempre de acuerdo. Lo importante es dialogar y que sepamos escucharnos con respeto", ha concluido antes de pedir a los adultos dar "respuesta" a las propuestas planteadas por niños, niñas y adolescentes.