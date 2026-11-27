La primera medida de seguridad es tapar con la mano mientras introducimos el código en el cajero

INCIBE advierte del peligro de reutilizar el mismo correo electrónico para todas las cuentas importantes

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Introducir el PIN de la tarjeta bancaria sin cubrir el teclado es el error más común entre los que se cometen a diario en los cajeros automáticos. El Banco de España lo identifica sin ambigüedades en el artículo institucional que mantiene en su portal Cliente Bancario, dedicado al uso seguro de estos dispositivos. La razón tras esta insistencia sigue una lógica sencilla. Los delincuentes que perpetran los fraudes con tarjeta no roban una única cosa, sino dos: los datos de la banda magnética, que copian con dispositivos ocultos superpuestos al lector, y el propio PIN, que necesitan capturar por observación directa.

Sin el PIN, una tarjeta clonada no sirve para retirar efectivo. Con el PIN, el duplicado permite vaciar la cuenta en cualquier cajero del mundo antes de que el titular se entere. La mano ahuecada sobre el teclado durante los cinco segundos que dura la introducción del código bloquea la mitad del mecanismo del fraude por sí sola.

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Tres tipos de fraude

El Banco de España clasifica los ataques a cajeros en tres categorías con mecánica distinta. La primera y más extendida es la clonación de tarjetas o skimming. Consiste en instalar sobre el lector legítimo del cajero una réplica exterior que copia la banda magnética cuando el usuario introduce el plástico. Junto a esa réplica, los delincuentes colocan una cámara diminuta dirigida al teclado, a menudo camuflada en el propio panel superior del cajero o en un accesorio publicitario adherido, o un teclado falso superpuesto al original. La combinación de datos de banda y PIN permite fabricar duplicados operativos que se utilizan durante los días o semanas siguientes en otros países.

La segunda es la trampa en el dispensador o cash trapping. Los delincuentes colocan un dispositivo mecánico o adhesivo dentro de la ranura por donde salen los billetes, que retiene el efectivo cuando el cajero lo dispensa. El usuario ve que el aparato no le devuelve el dinero, supone una avería, se marcha frustrado y llama al banco para reclamar. Minutos después, los delincuentes vuelven al cajero, retiran el dispositivo y se llevan los billetes que habían quedado atascados. La estafa exige que el cliente no se demore examinando la ranura: los propios ladrones vigilan de cerca esperando el momento adecuado.

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La tercera es la ingeniería social. Personas de aspecto amable que se acercan al cajero ofreciendo ayuda cuando la operación no parece funcionar, aparentando ser otro cliente con experiencia, señalando errores inexistentes. En muchos casos, lo que buscan es que el usuario introduzca su PIN de nuevo mientras ellos observan por encima del hombro, o distraer la atención durante los segundos en que la sesión aún está abierta para hacer una segunda extracción con la tarjeta todavía dentro de la ranura.

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El botón que casi nadie pulsa

Junto al gesto de cubrir el teclado, el Banco de España destaca una recomendación técnica que la práctica totalidad de los usuarios ignora: pulsar el botón de "cancelar" al finalizar la operación, antes de retirar la tarjeta. En determinados modelos de cajero, la sesión del usuario permanece activa durante varios segundos después de que se dispense el dinero. Alguien situado detrás del cliente puede aprovechar ese margen para iniciar una nueva transacción sin tener que introducir el PIN, con el saldo de la cuenta todavía disponible.

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Además, para completar el protocolo institucional se deben añadir una serie de pautas:

Revisar el aspecto del cajero antes de operar, comprobando si el lector de tarjetas presenta relieves anormales, si el teclado se siente flojo o holgado al tacto, si hay adhesivos publicitarios sospechosos cerca del panel superior.

antes de operar, comprobando si el lector de tarjetas presenta relieves anormales, si el teclado se siente flojo o holgado al tacto, si hay adhesivos publicitarios sospechosos cerca del panel superior. Activar las alertas de transacciones que la mayoría de bancos ofrecen sin coste adicional por SMS o por correo electrónico, para detectar cualquier movimiento no autorizado en tiempo real.

que la mayoría de bancos ofrecen sin coste adicional por SMS o por correo electrónico, para detectar cualquier movimiento no autorizado en tiempo real. Configurar límites diarios de retirada de efectivo, que reducen el impacto de un fraude cuando llega a producirse.

de retirada de efectivo, que reducen el impacto de un fraude cuando llega a producirse. Planificar de antemano las necesidades de efectivo: para cantidades altas, la transferencia bancaria es más segura que llevar los billetes encima.

El Banco de España añade recomendaciones específicas sobre el entorno físico y los materiales de la operación. Elegir siempre cajeros situados dentro de oficinas o en zonas iluminadas, evitando los ubicados en calles solitarias o en horarios nocturnos sin tránsito. Guardar el dinero y la tarjeta en la cartera antes de alejarse del cajero, nunca contando billetes en la vía pública. Cancelar la operación de inmediato si el cajero muestra mensajes inusuales o solicita información no habitual (como el número de cuenta completo, el número de teléfono o el código de seguridad de la tarjeta). Y destruir el recibo de la transacción cuando ya no sea necesario, porque contiene información parcial sobre la tarjeta y el saldo que puede ayudar a los estafadores a completar el perfil de la víctima.