Manuel Pimentel Sevilla, 27 NOV 2026 - 12:31h.

El encendido se estrenará este viernes 27 de noviemnre a las 19 horas e irá acompañado de un videomapping, una nevada y la actuación del Coro de Campanilleros

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El municipio de Huévar del Aljarafe, en Sevilla, ha elegido año a un protagonista muy especial para celebrar sus fiestas navideñas y que se encargará de encender el alumbrado navideño del pueblo. Se llama Elliot, un perro que busca familia y que ahora está al cuidado de la asociación de animales Amores Incondicionales de Huévar. Así lo ha informado el Ayuntamiento de la localidad sevillana, que ha anunciado que el encendido tendrá lugar este viernes 27 de noviembre a las 19.00 horas en la Plaza de España.

La fiesta empezará tres horas antes. A las 16.00 abrirá el mercadillo navideño, con hinchables, una bola gigante de Navidad, talleres para los niños y la visita del Grinch. Ya a las siete, el turno será para Elliot. El encendido irá acompañado de un videomapping, una nevada y la actuación del Coro de Campanilleros. El Ayuntamiento también felicitará las fiestas a las familias de los niños nacidos y empadronados en Huévar durante 2026, que recibirán un bono de 50 euros por cada menor.

Va a ser un encendido muy peculiar, que irá de la 'patita' de una protagonista este protagonista canino, desde donde la asociación aseguran que lleva toda la semana entrenando su forma física para estar a la altura: "Hoy va a brillar como la estrella que es".

Programación navideña

La programación navideña continuará el 12 de diciembre con una gran fiesta infantil en la Plaza de España, en la que habrá títeres, talleres infantiles, venta de galletas caseras de Navidad y un taller para aprender a prepararlas. También pasarán por la plaza el Cartero Real y los camellos de Sus Majestades.

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Después habrá un pasacalles se coronará a los Reyes Magos y a la Estrella Guía de la Cabalgata de 2027 en el Salón de Actos municipal, donde acudirán el Cartero Real y la visita de los camellos de Sus Majestades.

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El 18 de diciembre se celebrará la quinta Zambombá Navideña de Huévar. Actuarán artistas locales en el porche de la iglesia, donde también se montará un ambigú a beneficio de Cáritas. La Heralda Real recorrerá las calles de Huévar el 2 de enero de 2027

Dos días después, los pajes reales repartirán regalos a los niños de hasta 12 años empadronados en el municipio. La Cabalgata de Reyes cerrará las fiestas el 5 de enero con un recorrido desde la urbanización Guadial hasta la plaza de España.